14.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Yatırım piyasaları hareketli bir haftayı geride bıraktı. Altın cephesinde, altının ons fiyatı geçen dört ayın en yüksek seviyesini 12 Ocak tarihinde gördü. Bu tarihte fiyat bin 330 dolara kadar tırmandı. 8 Ocak tarihiyle başlayan haftada altın yatırımcının yüzünü güldürenlerden oldu.

Hareketli olan diğer bir piyasa ise döviz piyasası oldu. Euro/dolar paritesi 12 Ocak tarihinde son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Bu tarihteki parite 1.2137 oldu. 1.2137 seviyesi son olarak 29 Aralık 2014’de görülmüştü. Döviz piyasasını yakından ilgilendiren beklenti anketi sonuçları ise Cuma günü açıklandı. Merkez Bankası’nın anket sonuçları doların yılsonunda 4,1156 lira olacağını kaydetti.

Borsa hafta kapanışını ise düşüşle yaptı. Haftanın ilk işlem gününü 116.304,51 puanla tamamlayan BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde 114.644,62 puana geriledi.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7471 liradan kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7488 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5737 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5517 liradan başladı.

BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı 114.644,62 puan ile tamamladı. Haftanın ilk işlem gününün nasıl başlayacağı merak ediliyor.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimi olan Bitcoin dün 14 bin 483 dolara kadar yükseldi. TL bazındaki işlem değeri ise 54.271,87 liraya denk geldi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altında alış fiyatı 161,27 TL olarak devam ediyor. Satış fiyatı ise 161,32 lira

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altında alış fiyatı 258,07 liradan başlıyor. Satış fiyatı ise 264,53 lira