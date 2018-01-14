Otomobilde Yılın İlk Kampanyaları Başladı!

Otomobil sektörü yeni yıla cazip fiyatlar ve ödeme koşullarıyla başladı. İşte yılın ilk kampanyaları ve kampanya fırsatları!

2018’in İlk Otomobil Kampanyaları!

Otomobil sektörünün yıl başlangıcı beklenenden renkli oldu. Sektörün lider markaları kampanyalarla Ocak ayı satış hedeflerine kilitlenirken, otomobil almayı planlayan tüketiciler en cazip kampanyayı bulma derdine düştü.

Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları arasında yer alan Renault yılın ilk kampanyası dahilinde Clio HB, Captur ve Megane gibi modellere 30 bin liralık kredi desteği vereceğini açıkladı. Krediyi 24 aya varan vadeyle sağlayacağını duyuran Renault, faizi ise yüzde 1,09 oranından uyguluyor. Şirket 30 bin liralık krediden fazla finans desteği isteyen müşterilerine ise 90 bin liraya kadar kredi sağlanıyor. Bu krediyi ise 48 aya kadar taksitlendiriyor. 48 aylık vadede uygulanan faizse 1,39’da sabit!

Markanın Ocak ayına ilişkin fiyat listesi ise şöyle:

Clio HB 64 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla satışta.

Megane HB’nin Ocak ayı fiyatı ise sadece 83 bin 100 lira

Megane Sedan 83 bin 100 liradan başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Kangoo modeli 72 bin 650 liralık satış fiyatıyla müşterilerini karşılıyor.

Captur modeli 91 bin 850 liralık fiyatıyla, Captur severleri çağırıyor.

Ocak ayına özel kampanya ve cazip seçenekler sunan değer bir otomobil firması ise Dacia olarak dikkat çekiyor. Markanın Lodgy ve Dokker modellerini almak isteyenlere şirket, 30 bin liralık krediyi 24 aylık vadeyle ve sadece yüzde 1,09 oranındaki faizle sunuyor. Tüm modeller için geçerli olan finans desteği ise 90 bin liraya kadar çıkıyor. 90 bin liralık kredi 24 aylık vade seçeneğiyle Dacia meraklılarını bekliyor.

Yılın ilk indirim kampanyasını başlatan Peugeot, indirimin binek araçlarda geçerli olduğunu duyurdu. İndirim oranınsa yüzde ona kadar yükseldiğini açıkladı.