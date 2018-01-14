Günübirlik Evlere 2 Milyon Liradan Fazla Ceza!
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Günübirlik Evlere 2 Milyon Liradan Fazla Ceza!


Günübirlik Evlere 2 Milyon Liradan Fazla Ceza!
Günübirlik Evlere 2 Milyon Liradan Fazla Ceza! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-14 Saat: 09:56:52
Anasayfa Emlak Günübirlik Evlere 2 Milyon Liradan Fazla Ceza!

Günlük olarak kiralanan evlere yönelik denetimler artırıldı. Yapılan son denetimde bin 364 ekip sahaya çıktı.

Günlük olarak kiralanan evlere yönelik denetimler artırıldı. Yapılan son denetimde bin 364 ekip sahaya çıktı.

Eş Zamanlı Denetimlerin Üçüncüsü Yapıldı

Günübirlik kiralanan evlere yönelik denetimlere hız veren Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm yurdu kapsayan denetimlerine bir yenisini daha ekledi. Daha öncesinde de eş zamanlı olarak iki kez denetim yapılmıştı.

Bin 634 Ekip Denetim Görevine Çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim düğmeye bastı. Denetimleri Asayiş Dairesi Başkanlığı organize etti. Tüm yurtta yapılan denetimler hakkında açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, denetimlerin bin 634 ekiple yapıldığını bildirdi. Bu ekiplerde görevli personel sayısını ise 4 bin 325 olarak kaydetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, denetimler Kimlik Bildirim Sistemine kayıtlı evlerde yapıldı. Bunun yanında denetim yapılan diğer evlerse ihbarla veya konum itibariyle günü birlik kiraya verilebilecek evlerde gerçekleşti. Bu kapsamda ekipler toplamda 10 bin 56 evi denetledi. Denetimlerde 547 mülk sahibine idari para cezası kesildi. Uygulanan idari para cezalarının toplamıysa 2 milyon 183 bin 618 lira olarak açıklandı.

Denetimler neticesinde 81 evin kapısına mühür vuruldu. Kontroller sisteme kayıtlı olmadığı belirlenen 46 ev kayıtlara giriş yaptı. Günü birlik evlere yönelik denetimlerde haklarında yakalama emri bulunan 31 kişi yakalandı. Bunun yanında vize süresi bitmiş 5 yabancı da yakalananlar arasında yer aldı.

Denetimler Güvenliği Maksimize Ediyor

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından icra edilen denetimlerle kaçak olarak kiraya verilen günü birlik evlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda suçlu veya suça karışmış kişilerin takibi sağlanıyor ve yakalanma ihtimalleri güçleniyor. Bunun yanında denetimler genel güvenliğin artmasına büyük katkılar sağlıyor. Denetimler terörle mücadele açısından da önem arz ediyor. 

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