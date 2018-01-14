Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Haftayı Yükselişle Tamamladı! Artış Yüzde 8,54 Oldu

Gün öncesi spot elektrik piyasasında haftalık veriler netleşti. Buna göre bir megavat saatlik elektrikte ortalama fiyat bu hafta yükseliş yönlü hareket etti. Fiyatlardaki artış bir önceki haftaya kıyasla yüzde 8’ün üzerinde oldu.

Haftalık Ortalama Fiyat 184 Lira 40 Kuruş Oldu

Spot elektrik piyasasında bu hafta bir megavat saatlik elektrik ortalamada 184 lira 40 kuruş olarak hesaplandı. Fiyatlardaki artış bir önceki haftaya kıyasla yüzde 8,54 olarak kaydedildi.

En Düşük Fiyat 120 Lira Oldu

Gün öncesi spot elektrik piyasasında bir megavat saatlik elektrik baz alındığında en yüksek fiyatın 12 Ocak 2018’de uygulandığı görüldü. Bu tarihte bir megavat saatlik elektrik fiyatı 208 lira 21 kuruş oldu. Bu haftanın en düşük fiyatı da 12 Ocak 2018 tarihinde kaydedildi. Buna göre bir megavat saatlik elektriğin en düşük fiyatı 120 liradan işleme alındı.

Haftalık marjinal sistem fiyat ortalaması hesapları, haftanın fiyat ortalamasının 188 lira 58 kuruşa denk geldiğini kanıtlar nitelikte oldu.

İşlem Hacmi 534 Milyon Liraya Yakın Oldu

Piyasanın işlem hacminde geldiği haftalık noktaya ise Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketlerinin kayıt altına aldığı verilerden ulaşıldı. Buna göre Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. verileri elektrik piyasasının haftanın son günü itibariyle 533 milyon 942 bin 368 liralık işlem yaptığını kanıtladı.

Bugün En Yüksek Fiyat 203,27 Lira Olacak

Bugünkü fiyatlarsa dün belirlendi. Buna göre bugün spot piyasada bir megavat saatlik elektriğin en yüksek fiyatı 203 lira 27 kuruş olacak. Bugünün en düşük fiyatı ise 135 lira olarak açıklandı.