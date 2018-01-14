Türkiye, O Ülkenin Tatil Ülkeleri Listesinde Yok!
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Türkiye, O Ülkenin Tatil Ülkeleri Listesinde Yok!


Türkiye, O Ülkenin Tatil Ülkeleri Listesinde Yok!
Türkiye, O Ülkenin Tatil Ülkeleri Listesinde Yok! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-14 Saat: 10:47:01
Anasayfa Turizm Türkiye, O Ülkenin Tatil Ülkeleri Listesinde Yok!

Rusya İçişleri Bakanlığı flaş bir karara imza attı. Karar Türkiye’nin tatil listesine dahil edilmemesi yönünde oldu. Açıklanan listede Türkiye’nin olmaması turizm çevrelerinde şaşkınlık yarattı. Turizm Bakanlığının listeye tepki vermesi beklentiler arasında yer alıyor.

Rusya İçişleri Bakanlığı flaş bir karara imza attı. Karar Türkiye’nin tatil listesine dahil edilmemesi yönünde oldu. Açıklanan listede Türkiye’nin olmaması turizm çevrelerinde şaşkınlık yarattı. Turizm Bakanlığının listeye tepki vermesi beklentiler arasında yer alıyor.

Rusya İçişleri Bakanlığı Türkiye’yi Tatil Yapılabilecek Ülkeler Listesine Dahil Etmedi!

Rusya ile yaşanan uçak krizi aşıldı, ülke ile yapılan ihracat normale döndü derken, Rusya İçişleri Bakanlığı yeni bir atakla “Neler oluyor?” sorusunu akıllara getirdi.

Bakanlık tarafından çalışanlara yönelik hazırlanan tatil ülkeleri listesinde Türkiye’nin yer almaması şaşkınlık yaratırken, Türkiye yanında listede bulunmayan diğer bir ülke ise Mısır olarak dikkat çekti.

Rusya Tur Operatörleri Birliği, bakanlığın çalışmasını tamamlaması sonrasında ATOR sayfasında bir açıklama yaptı. Açıklamada tatil yapılabilecek ülkeler listesine yeni ülkelerin dahil edildiği belirtildi. Yeni ülkeler arasında Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın, Tacikistan’ın, Belarus’un, Özbekistan’ın, Abhazya’nın, Vietnam’ın ve Türkmenistan’ın yer aldığının altı çizildi. Listede yer alan diğer ülkelerinse Kazakistan, Filistin, Çin, Küba, Kırgızistan, Türkmenistan ve Güney Osetya olduğu ifade edildi.

Az Gelişmiş Ülke Turları Tek Tek Sıralandı

Rusya Tur Operatörleri Birliği tarafından yapılan açıklama dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise bazı ülkelere yönelik düzenlenen turların az gelişmiş olduğu şeklinde oldu. Buna göre söz konusu ülke turları Güney Osetya’ya, Tacikistan’a, Kırgızistan’a ve Kazakistan’a yapılacak turlar az gelişmiş olarak nitelendirildi. Tatil için Türkmenistan’ı tercih eden çalışanlarınsa vize alması gerektiğine vurgu yapıldı.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından 2015 ile 2016 yıllarını kapsayan listede Türkiye’de yer almıştı. Aynı listede bu yıl bulunmayan Mısır’da bulunanlar arasındaydı. 

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