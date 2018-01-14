Bitcoin Düştü! Ethereum Tırmanışa Devam Etti

Bir merkezi otoriteye bağlı olmadan işlem gören kripto para piyasası, işlem hacminde ciddi bir kayıp yaşadı. Geçen son 24 saat baz alınırsa işlem hacmindeki gerileme yüzde 3’ün üzerinde oldu.

Kripto Para Piyasasındaki İşlem Hacmi Gerilemesi Yüzde 3,03 Oldu!

Kripto para piyasaları tartışmalar gölgesinde işlem görmeye devam ederken, yapılan uyarılar bu paraların düşüş yönlü seyrini tetikledi. Çıkan düzenleme ve yasaklama haberleri ardından piyasa hacmindeki gerileme geçen 24 saatlik zaman diliminde yüzde 0,03’ü bulan oranda kaydedildi.

Son 24 Saatlik Veriler 22 Milyar Dolarlık Kayba İşaret Etti

Piyasada yer alan kripto para birimi sayısı ise bin 429 olarak belirtildi. Uzmanlar geçen son 24 saatlik dilimde yaşanan yüzde 3,03’lük gerilemenin piyasa hacmini düşürdüğünü ifade etti. İşlem hacmindeki gerilemenin 22 milyar dolar olduğunun altını çizerek, toplamın 725 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı.

Kripto paralar arasında en büyük hacme sahip olan ve piyasasının bir anlamda belirleyicisi olarak işlev gören Bitcoin, geçen 24 saatte yüzde 2,03’lük gerileme yaşadı. İşlem fiyatı ise 14 bin dolar seviyesinde oldu. Alınan bilgilere göre kripto para piyasasının yüzde 32,5’lik bölümü Bitcoin’den oluşuyor. Bu sanal paranın geçen 24 saatteki işlem hacmiyse 38 milyar dolar oldu olarak kaydedildi.

Kripto para piyasasının en büyüklerinin gün bazlı gelişmeleri ise şöyle oldu. Bitcoin’deki gerileme yüzde 2,03 olarak gerçekleşti. Ripple’deki azalış yüzde 6,69’u gösterdi. Düşüş yönlü diğer bir hareketse Cardano cephesinde yaşandı. Azalış yüzde 11,48 gibi büyük bir oranda hayata geçti. Bunların yanında Bitcoin Cash’ta yüzde 0,52’lik kayıp yaşadı. Piyasanın tek kan kaybetmeyen para birimi ise Ethereum oldu. Artış yüzde 3,73 olarak kaydedildi.