Otomotiv Sektöründe Yenilikçi Fikir Arayışı Devam Ediyor
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Otomotiv Sektöründe Yenilikçi Fikir Arayışı Devam Ediyor


Otomotiv Sektöründe Yenilikçi Fikir Arayışı Devam Ediyor
Otomotiv Sektöründe Yenilikçi Fikir Arayışı Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-14 Saat: 11:17:16
Anasayfa Otomotiv Otomotiv Sektöründe Yenilikçi Fikir Arayışı Devam Ediyor

Otomotiv sektörünün gelişimi ve ihracatının artması için yenilikçi fikirlere ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Bunun üzerine tasarım yarışması için başvurular başladı.

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesini amaçlayan 7. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışmasına başvurular başladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen yarışma, 22-23 Mart tarihleri arasında Özyeğin Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

Girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirecek yarışmalarda dereceye girenlere toplam 225 bin TL ödül verilecek. Komponent Tasarım Yarışmasında Ekonomi Bakanlığı desteğiyle iki yıllık yurt dışı eğitim hakkı da kazanacak olan derece sahipleri, ayrıca projelerini OİB ve İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde kuluçka merkezinde geliştirebilecek.

Türkiye ekonomisinin 12 yıldır üst üste ihracat şampiyonu otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesini amaçlayan 7. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması için başvurular başladı. Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenecek olan yarışma, 22-23 Mart tarihleri arasında Özyeğin Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Sektörde çalışan profesyonellerden araştırmacılara, akademisyenlerden ilgili dallarda eğitim gören öğrencilere yaratıcı fikri olan pek çok kişinin katılabileceği etkinlikleriçin başvurular 2 Şubat Cuma gününe kadar sürecek.

Girişimcileri ve Yatırımcıları Bir Araya Getirecek

Girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getiren Türkiye otomotiv sektöründe 7. Ar-Ge Proje Pazarı; sektörde çalışan profesyoneller, araştırmacılar, akademisyenler ile ilgili dallarda eğitim alan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tamamına açık durumda bulunuyor.

Komponent Tasarım Yarışmasına da profesyonel kategoride otomotiv komponent konusunda ilgisi bulunan tüm sektör profesyoneller, akademisyenler, serbest çalışanlar, Ar-Ge merkezi ve Teknopark çalışanları katılabiliyor. Öğrenci kategorisinde ise yurtiçinde ve yurtdışında eğitim veren otomotiv sektörü ile ilgili en az iki yıllık ön lisans programları ile Mühendislik, Endüstriyel Tasarım, Eğitim ve Teknoloji Fakültelerinin otomotiv sektörü ile ilgili bölümlerinin lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler katılabiliyor.

Kazananlara Toplam 225 Bin TL Ödül

Türkiye otomotiv sektöründe 7. Ar-Ge Proje Pazarında dereceye girenlere toplam 100 bin TL, mansiyon alanlara da toplam 20 bin TL ödül verilecek. Komponent Tasarım Yarışmasında ise profesyonel kategoride ilk üçe giren adaylara toplam 60 bin TL, öğrenci kategorisinde de ilk üçe girenlere toplam 45 bin TL ödül dağıtılacak. Ayrıca dereceye girenler Ekonomi Bakanlığı desteğiyle iki yıl süresince yurtdışında eğitim görmeye de hak kazanacak. OİB, nakdi ödüllere ek olarak, projelerin hayat bulması ve yeni girişimciler yetişmesi için İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde dereceye giren projelerin kuluçka merkezinde geliştirilmesine de destek olacak.

otomotiv sektörü ekonomi haber basın bülteni
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