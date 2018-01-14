Çelik Sektörü 2018 Yılı Hedeflerini Büyüttü
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Çelik Sektörü 2018 Yılı Hedeflerini Büyüttü


Çelik Sektörü 2018 Yılı Hedeflerini Büyüttü
Çelik Sektörü 2018 Yılı Hedeflerini Büyüttü Elif İşçi - Tarih: 2018-01-14 Saat: 11:19:34
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Türkiye sanayisi açısından son derece önemli olan Çelik sektörü 2018 yılı hedefleri belirlendi. Çelik ihracatının artırılması amaçlanıyor.

Türkiye sanayisinin bel kemiğini oluşturan sektörlerinden biri olan çelik, stratejik konumunu güçlendirmek ve katma değerli ürünlerle ekonomiye yarattığı değeri üst seviyelere çıkarmak niyetinde. Üretimdeki gücünü uluslararası pazarlardaki payını artırarak pekiştirmek isteyen çelik sektöründe işbirliği yeni oluşumlarla artıyor. Çelik ürünleri ithal ve ihraç eden iş adamları güçlerini birleştirerek 2017 yılı ikinci yarısında Çelik Dış Ticaret Derneği çatısı altında bir araya geldiler. Sektörel güç birliğini artırmak hedefiyle yola çıkan Çelik Dış Ticaret Derneği üyeleri, 2018 yılı hedeflerini gözden geçirmek üzere düzenlenen yeni yıl yemeğinde buluştular.

Merkezi İstanbul olan Çelik Dış Ticaret Derneği (ÇDTD); demir ve çelik ürünlerinin iç ve dış ticaretinin geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kuruldu. Dernek temel olarak çelik ürünleri ithal, ihraç eden firmalar ve iş adamlarından oluşan üyeleri arasında mesleki ve teknik işbirliğinin güçlendirilmesi, sektör firmalarına yönelik bilgilendirmeler yapılması, eğitim çalışmaları yürütülmesi, sektörde yaşanan sorunlara çözümler üretilmesi ve ilgili kurumlarla paylaşılması gibi konularda faaliyet gösterecek. Derneğin diğer amaçları arasında çelik ürünleri ithal ve ihraç eden kişiler ve kuruluş sahipleri veya yöneticilerinden oluşan üyeleri arasında mesleki, teknik ve kültürel dayanışma ile gelişmeyi sağlamak, politikalar geliştirmek, sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyu ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurmak da yer alıyor. 2017 yılının ikinci yarısında kurulan derneğin şu an itibari ile 65 üyesi bulunurken, bu sayının 2018 yılında 100’ü geçmesi bekleniyor.

Çelik sektörünün farklı üretim kollarında faaliyet gösteren şirketlerden yöneticilerin üye olduğu Çelik Dış Ticaret Derneği’nin Başkanı Namık Ekinci, derneğin kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Çelik Dış Ticaret Derneği’nin kuruluşu ile çelik sektörümüzün ihtiyaç duyduğu önemli bir oluşumu hayata geçirdik. Sektörel işbirliği ve dayanışmayı artırmak, çelik sektörümüz ve ülkemiz menfaatleri yönünde çalışmak ve fikir alışverişi yapmak üzere bir araya geldik. Çelik sektörünün yapısal sorunları yanında ihracatta karşı karşıya olduğumuz sorunların aşılmasında güç birliği yapmak giderek daha da önemli hale geliyor. Sorunların aşılması ve yeni fikirlerin üretilmesi anlamında Ortak Akıl ile hareket etmenin gerekliliğine inanıyoruz. Çelik Dış Ticaret Derneği olarak Ortak Aklın geliştirilmesi için üyelerimizle yakın işbirliğinde bulunmak hedefindeyiz. Çelik sektörü ve ihracatına katkı sağlayacak çalışmalar yürütmek üzere bir araya geldiğimiz Çelik Dış Ticaret Derneği, sektörümüzün gelecek yıllara çok daha güçlü şekilde kendini hazırlaması için çalışmalar yürütecek. Sektörü ve sorunlarını yakından bilen, çözüm önerileri getiren, vizyon sahibi ve dinamik bir yapıya sahibiz. 2018 yılında çalışmalarımıza hız vererek sektörümüze yaptığımız katkıyı artırmayı istiyoruz. Türk çelik sektörü dünyanın önemli çelik üreticileri arasında yer alıyor. Üretmenin tek başına yeterli olmadığı, ürettiğiniz ürünlerin ticaretini etkin şekilde yapmadığınız takdirde sürdürülebilir bir büyümenin sağlanamayacağına inanıyoruz. Yapısal sorunlarımıza çözüm bulma noktasında da Çelik Dış Ticaret Derneği olarak 2018 yılı ve sonrasında aktif bir çalışma içinde olacağız”.

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