Türk Halıcıların 2018 Hedefi ABD Pazarı!

Güneydoğulu halı üreticileri 2017’de 367 milyon liradan fazla ihracata imza atarak, ülke ve bölge ekonomisine büyük katkılar sağladı. Bu yılın hedef ülkesi ise ABD olarak belirlendi.

2017’de 1,5 Milyar Dolarlık Halı İhracatı Yaptı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından kayıt altına alınan verilere göre bölgenin halı ihracatında artış dikkat çeken oranlarda gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl toplamda bir milyar 439 milyon 294 bin dolarlık ihracata imza atan bölge, 2018’de bu rakamı yukarıya taşımaya çalışacak.

Birliğin kayıtları incelendiğinde bölgeni 2016’da yaptığı halı ihracatı 1 milyar 285 milyon 470 bin dolar olarak kayıt altına alındı. Bir sonraki yılın ihracatı ise bu rakamın yüzde 11,9 üzerinde gerçekleşti. Buda bölgedeki halıcıları 2018 için umutlandırdı.

Makine Halısı İhracatın Lideri Oldu

Bölgeden yapılan ihracat gruplarının başını çeken grup makine halısı oldu. Bu ürünlerin ihracatı toplamın yüzde 93,2’lik bölümünü oluşturdu. Makine halısı ihracatından elde edilen gelirse 1 milyar 341 milyon 165 bin dolar olarak kayda geçti. Tufte halısı olarak biline halıların ihracattaki payı ise yüzde 6,5’e denk geldi. Elde edilen kazanç 93 milyon 633 bin dolara kadar yükseldi. Bölgeden gerçekleştirilen halı ihracatının diğer bir türü ise el halısı olarak yapıldı. 2017’de 2 milyon 221 bin dolarlık el halısı yurtdışına satıldı. Bunların yanında bölge bir milyon 274 bin dolarlık kilim ihracatı gerçekleştirdi.

Ortadoğu ülkeleri halı ihracatının ilk adresi olarak kayıtlara düştü. Bölge ülkelerine 596 milyon 322 bin dolarlık ihracat yapıldı. ABD’ye yapılan ihracat tutarı ise 367 milyon 733 bin dolara kadar yükseldi. AB üyesi ülkelerin toplamdan aldığı pay 192 milyon 816 bin dolar olarak hesaplandı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği başkanlığını yapmakta olan Salahattin Kaplan, yeni yıldan beklentilerinin yüksek olduğunu, bu yılki ihracat hedeflerininse 1,6 milyar dolarla 1,7 milyar dolar arasında belirlendiğini ifade etti.