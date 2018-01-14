Samsung Büyük Bir Kampanya İle Yıla Başladı
Advert Advert Advert


Samsung Büyük Bir Kampanya İle Yıla Başladı


Samsung Büyük Bir Kampanya İle Yıla Başladı
Samsung Büyük Bir Kampanya İle Yıla Başladı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-14 Saat: 11:25:05
Anasayfa Şirketler Samsung Büyük Bir Kampanya İle Yıla Başladı

Samsung Elecktronics yeni yıla büyük bir kampanya ile başladı. Ocak ve Şubat ayına özel kampanya ile müşterilerini bekliyor.

12 Ocak 2018 – Twin Cooling İkili Soğutma Teknolojisine sahip buzdolabı, Addwash Akıllı Kapak Teknolojili çamaşır makinesi ve Dual Cook İkili Pişirme Teknolojisine sahip ankastre fırın gibi yenilikçi özellikler ve tasarıma sahip ürünlerle Türkiye’de 2017’nin en çok büyüyen beyaz eşya markası olan Samsung, başarısını hediye cep telefonu kampanyasıyla kutluyor.

En son pazar araştırması sonuçlarına göre Türk Lirası bazında buzdolabında geçen yıla göre %40, çamaşır makinesinde ise %48 büyüyen Samsung Electronics’in yetkili bayi ve satış noktalarından seçili beyaz eşya ve ankastre modellerinden alanlar Samsung Galaxy J7 Prime veya Galaxy Grand Prime+ akıllı telefon sürprizi ile karşılaşacaklar.

Buzdolabı, Çamaşır Makinesi ve Ankastre ürünleri kapsayan kampanya, Ocak ve Şubat aylarında yapılacak alışverişlerde geçerli olacak. Satın alınan bazı beyaz eşya modellerinde ise Galaxy Grand Prime+ akıllı telefona tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden %50 indirim sunulacak.

Buzdolabı modelleri için 10 yıl dijital inverter kompresör garantisi ve çamaşır makinesi modelleri için 10 yıl dijital inverter motor garantisi sunarak kullanıcılarına güven veren Samsung, başlattığı yeni kampanya ile beyaz eşya ve ankastre satın alacaklara kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Kampanyaya dâhil edilen ürünlerden birini satın alan tüketicilerin, kampanyadan yararlanabilmek için www.samsungwa.com.tr adresinden giriş yaparak ürünün faturasını hesaplarına yüklemesi ve sitede yer alan formu doldurması gerekiyor

samsung ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Esnaflara 13 Milyar Lira Kredi Sağlandı
Esnaflara 13 Milyar Lira Kredi Sağlandı
Kamu İthalatı Bakanlığın İznine Tabi Tutulacak!
Kamu İthalatı Bakanlığın İznine Tabi Tutulacak!