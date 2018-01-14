İlk Evini Almayı Planlayanlar Dikkat! Yeni Destekler Yolda
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İlk Evini Almayı Planlayanlar Dikkat! Yeni Destekler Yolda


İlk Evini Almayı Planlayanlar Dikkat! Yeni Destekler Yolda
İlk Evini Almayı Planlayanlar Dikkat! Yeni Destekler Yolda Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-14 Saat: 12:50:20
Anasayfa Eko Gündem İlk Evini Almayı Planlayanlar Dikkat! Yeni Destekler Yolda

İlk evini almayı planlayanlara müjdeli haber veren Başbakan Yardımcısı Şimşek, yeni düzenlemelerin yolda olduğunu söyledi.

İlk evini almayı planlayanlara müjdeli haber veren Başbakan Yardımcısı Şimşek, yeni düzenlemelerin yolda olduğunu söyledi.

Konut Hesabındaki Düzenleme İlk Kez Konut Alacaklara Fırsatlar Sunacak

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı tarafından yapılan açıklama, ev almak isteyenleri heyecanlandırdı. Şimşek açıklamasında konut hesabı uygulaması kapsamının genişletileceğine işaret ederek, “İlk evini alacak vatandaşları yakından ilgilendiren düzenlemeler söz konusu olarak. Bu kapsamdaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyoruz” dedi.

3 Yıl Para Biriktirene Devletten 15 Bin Liralık Ev Desteği

Mehmet Şimşek, açıklamasına konut hesabı uygulamasının 2016’da hayata geçirildiğine işaret ederek başladı. Sistem dahilinde vatandaşa sağlanan desteğin en az 15 bin TL olduğunun altını çizerek, herkesin ev sahibi olması için çalıştıklarını ifade etti. 15 bin liralık devlet desteğinden yararlanmanın ön koşulunun konut hesabına sahip olmaktan geçtiğini bildirerek, “Bu hesabı ev sahibi olmayan Türk vatandaşları açtırabiliyor. Devlet desteğinden yararlanmak içinse bu hesaplarda minimum 3 yıl düzenli birikim yapılması gerekiyor” dedi.

14 Bankada 11 Bin 348 Konut Hesabı Açıldı

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 14 farklı bankada bulunun konut hesabı sayısının 11 bin 348 olduğuna dikkat çeken Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, “Bu rakam Türkiye geneli için çok düşük. Bunu artırmak için sistemi yeniden değerlendirmeye başladık. Bu kapsamda yapılacak düzenlemeler ve yenilikler katılımcı sayısını artıracak” şeklinde konuştu.

Şimşek’in açıklamasında en dikkat çeken ayrıntı ise ilk kez ev sahibi olacaklar konusunda oldu. Yeni modelde sistemin ilk evini alacaklara bazı avantajlar ve kolaylıklar sağlayacağına değinen Şimşek, bu çerçevedeki çalışmaların devam ettiğine vurgu yaptı.

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