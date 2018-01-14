CMC Yeni İstihdam Yapacağını Açıkladı

Türkiye’nin en büyük dış kaynak sağlayıcı şirketlerinden CMC, 2018 yılına hızlı bir giriş yaparak hedeflerini büyüttü. Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerindeki şirketleri mercek altına alan CMC, yapacağı yeni satın almalarla sektöre yeni bir soluk getirecek. CMC ayrıca 2017 yılı sonunda Van’da hayata geçirdiği yeni yatırımla başlattığı istihdam seferberliğini, yıl sonunda 350 kişiden bin kişiye tamamlayarak sürdürecek.

Düzenlenen toplantıda CMC’nin 2018 yılı hedeflerini basın mensuplarıyla paylaşan CMC Genel Müdürü Aytaç Aydın, CMC’nin Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde BPO ve çağrı merkezi açmak için çalışmalara başladığını ifade etti. Aydın, Türk özel sektörünün Avrupa’da hayata geçireceği yeni yatırımlar için CMC’nin hayati bir misyon üstleneceğini söyledi ve ekledi: “Müşteri memnuniyetinin ve bununla paralel olarak ilerleyen pazarlama stratejilerinin belirlenmesi adına CMC’nin sağladığı destek, şirketlerin süreçlerinin devamlılığında son derece önemli. Inbound ve outbound telefon kanallarına canlı destek, e-posta talep yönetimi, şikayetvar platformu, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesaplarının tek elden yönetimi şirketlerin hareket kabiliyetini ve performansını artırmalarında vazgeçilmez unsurlar haline geldi. Tüm iş akışlarını bilen ve müşteri hizmetlerini de uzun zamandır yürüten bir şirket olarak CMC Turkey, tek elden yönetimle daha hızlı ve doğru hizmet sağlıyor.”

“CMC, Van ve Malatya’da Kamudan Sonra En Büyük İşveren”

Aytaç Aydın, 2017 yılında yüzde 13,3 büyüme yakalayarak 5,1 milyar TL’ye ulaşan çağrı merkezi sektörünün, 200 milyon TL’ye yaklaşan cirosuyla outsource çağrı merkezleri içerisinde yüzde 10’unu temsil eden CMC’nin yurt dışı planlarının yanı sıra Anadolu’yu kalkındıracak ve istihdama katkıda bulunacak hedeflerine de değindi.

Aytaç Aydın, Türkiye’de “Sektörü ve CMC’yi büyütmek adına birçok hedefimiz bulunuyor. 2017 sonu itibariyle 100’den fazla müşteriyle çalışıyoruz. Bu doğrultuda 2018’de 20 milyon TL’lik yatırım yapacağız. Bu rakam geçtiğimiz yılki ciromuzun yaklaşık olarak yüzde 10’una karşılık geliyor. Bu yatırımların en önemli ayağını yurt dışı hamleleri oluşturacak. Avrupa şirketlerini bünyemize katarak teknolojimizi geliştirirken know-how’ımızı da oraya taşımış olacağız” sözleriyle CMC’nin bölgesel bir oyuncu olma planlarını aktardı.

Türkiye genelinde 19-25 yaş arası genç ve kadın istihdamı konusunda yaşanan sıkıntıları aşmak adına CMC olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini ve sadece 2017 yılında işe alınan bin 300 kişinin yüzde 77’sinin Anadolu’da yaşadığını belirten CMC Turkey Genel Müdürü Aytaç Aydın, “Bu yıl Van ve İstanbul’da ciddi yatırımlar yaparak iki yeni lokasyonda daha hizmet vermeye başladık. Van operasyonumuza 500 çalışanla start verdik, hedefimiz ise yıl sonuna kadar Van’da bu sayıyı 1000’e ulaştırmak. CMC Van ve Malatya’da kamudan sonraki en büyük özel sektör işverenlerinden birisi konumunda, Şanlıurfa’da ise kamuyla birlikte en büyük üç işverenden birisi. Bizler CMC olarak bölgesel kalkınmaya verdiğimiz desteğin ülkemiz için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kadın çalışan sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımıza ağırlık vererek, ülke genelindeki istihdam seferberliğine katkı sağlıyoruz. İstihdamımızdaki artışın bizler için hiç kuşkusuz en gurur verici kısmı, kadın istihdamında gösterdiğimiz başarı. Hâlihazırda şirketimizin yüzde 56’sı kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Bu çabayı özellikle Anadolu’da hizmet verdiğimiz lokasyonlarda göstererek, kadının iş gücüne katılımını artırmak, bizim için adeta bir görev oldu. Genellikle kadınların çalışma, eğitim gibi alanlarda sorunlarla karşılaştıkları bu gibi bölgelerde bir imkân sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Anadolu’ya yaptığımız yatırımlarla kültürel değişime katkıda bulunuyoruz ve hükumetimizin hayata geçirdiği teşvikler ve destekler bizi yatırım yapma konusunda daha da heveslendiriyor. Bu yıl biri Ankara’nın doğusu, diğeri de batısı olmak üzere iki farklı şehirde yatırım yaparak ülke çapında bin 500 kişilik yeni istihdam sağlayacağız. Yıl boyunca yapacağımız bu yeni yatırımlarla ciroda yüzde 30 büyüme yakalamayı hedefliyoruz” dedi.

“Türk Çağrı Merkezi Sektörü 5 Yılda Şu Anki Hacminin 3-4 Katı Büyüklüğe Ulaşacak”

Ülkelerin büyüme trendleri göz önünde bulundurulduğunda outsourcing’in yükselen bir değer olarak ortaya çıktığını ve Türkiye’de de kısa sürede gelişme göstereceğini öngören CMC Genel Müdürü Aytaç Aydın, çağrı merkezi sektörünün 5 yıl içinde 15-20 milyar TL arasında bir büyüklüğe ulaşmasının hayal olmadığını aktardı. Çağrı merkezi sektöründe yabancı yatırımcıların ilgisinin yüksek olduğunu belirten Aytaç Aydın, CMC’nin elde ettiği başarılarla yabancı yatırımcıların bu alanda Türkiye’ye olan ilgisini arttırarak sektöre değer kattıklarını da sözlerine ekledi.