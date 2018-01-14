TESK: Taksit Yasağı Kalksın Esnaf Kazansın!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Bendevi Palandöken, taksit sınırlamaları konusunda yazılı açıklamalarda bulundu. Akıllı telefonlarda gerçekleştirilen satışların her sene, bir önceki seneye oranla 500 bin civarında artış gösterdiğini dile getiren Palandöken, 2015 senesinde söz konusu satışların 12 milyon seviyesinde bulunduğunu belirterek, 2016 senesinde ise bu satışların 12.5 milyon seviyesine çıktığına dikkatleri çekti.

Ortalama 2 Yılda Bir Telefon Değişiyor

Ülke genelindeki akıllı telefon kullanım oranının ciddi oranda yüksek seyrettiğine vurgu yapan Palandöken, cep telefonlarında kredi kartlarına gelen taksit yasaklamasının kalkması gerektiğini belirtti. İstatistikler doğrultusunda akıllı telefon kullanan kişilerin ortalama olarak baz alındığında her iki senelik zaman diliminde bir olarak cep telefonu değişikliğine gittiğini ifade eden Palandöken, cep telefonu satışlarında kredi kartlarına yönelik taksit imkanının tekrardan sağlanması halinde bankaların yerine esnafların kazançlı çıkacağını belirtti.

Böyle bir durum halinde vatandaşların faiz ödemeyeceğine değinen Palandöken, kredi faizlerinde de azalma gözlemleneceğini işaret etti. Cep telefonu ile diğer elektronik eşyaları almak isteyen vatandaşların, mağazanın yetkililerince mağaza içerisinde bulunan mobil banka şubesine yönlendirildiğini söyleyen Palandöken, bankaların 10 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde kredi onayladıklarını ve kredi kartlarına taksit yapılamayan cep telefonları satışları adına 36 ay vadeli kredi verdiklerini aktardı.

Taksit Sayısı Artmalı Esnaf Kazanmalı

Beyaz eşya ve mobilya şeklindeki ev eşyaları ile kuyumculuk ürünlerinde sağlanan taksit sayılarında da artışa gidilmesi gerektiğini ve bu durumun ekonomiye pozitif bir şekilde yansıma yapacağını dile getiren Palandöken, özellikle evlilik aşamasında olan çiftlerin kredi çekmek zorunda kaldıklarının altını çizdi.

Yeni evlenen çiftlerin, ülke ekonomisine milyarlarca liralık katkıda bulunduğuna dikkatleri çeken Palandöken, elektronik eşyaların satışlarında kredi kartına sağlanan taksit sayısının artırılmasını söyleyerek, bu artışın gerçekleştirilmesi durumunda satış yapan esnaflarında kazançlı çıkacağını sözlerine ekledi.