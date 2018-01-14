Satılan Araçların Yüzde 64.4'ü İthal

ODD'den derlenen bilgiler doğrultusunda, geçtiğimiz sene içerisinde tarihin 3'üncü en büyük rakamını gören Türkiye Otomotiv pazarı baz alındığında 340 bin 306'sı yerli olan, 615 bin 888'i ise ithal eden araç satışları gerçekleştirildi.

Otomobil ve hafif ticari araçların toplam pazarında gerçekleştirilen satışların yüzde 64.4 seviyesinin ithal üretimlerden oluştuğu ifade edilirken, yerli üretimleri ise yüzde 35.6'lık oranın oluşturduğu belirtildi. 2016 senesi içerisinde ise toplam pazarın ithal payının yüzde 68.4 seviyesinde bulunduğu belirlenmişti.

İthal Satışların Payı Azaldı

Otomobil pazarı baz alındığında 2016 senesi içerisinde yüzde 74.6 seviyesinde bulunan ithal satışların payının ise geçtiğimiz sene yüzde 70 seviyesine gerilediği bildirildi. Hafif ticari araç satışlarındaki yerli üretimlerin yüzde 52.9 seviyesinde bulunduğu dile getirilirken, ithal üretimlerin ise yüzde 47.1 seviyesinde dağılım gösterdiği aktarıldı.

Otomobil ve hafif ticari araçların toplam pazarına bakıldığında geçtiğimiz sene içerisinde yapılan 120 bin 49 adetlik satışın 111 bin 310'luk seviyesini Fiat'ın oluşturduğu ve yerli satış sıralamasında söz konusu firmanın ilk sırayı aldığı ifade edildi.

Yerli üretim otomotiv satışları kapsamında ikinci sırayı Renault'un 76 bin 433 seviyesiyle aldığı, Renault'u ise Ford'un 73 bin 205 seviyesiyle üçüncü olarak, Toyota'nın 33 bin 361 seviyesiyle dördüncü olarak, Hyundai'nin 22 bin 440 seviyesiyle beşinci olarak, Honda'nın ise 19 bin 171 seviyesiyle altıncı olarak takip ettiği belirtildi.

Otomatik Araç Satışlarında Yüzde 0.8'lik Artış

Öte yandan 2017 senesi içerisinde otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının, 2016 senesine oranla yüzde 0.8'lik dilimde bir artış göstererek 437 bin 488'e çıktığı dile getirilirken, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarındai payın yüzde 57.3 seviyesinden, yüzde 60.5 seviyesine yükseldiği bildirildi.