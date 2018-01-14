Rekabet Kurumu'ndan 22 Milyar TL'lik Şirket Evliliğine Onay!

Rekabet Kurumu'nın resmi internet sitesi üzerinde yayınlanan 2017 Yılı Birleşme-Devralma Görünüm Raporu doğrultusunda, geçtiğimiz sene Rekabet Kurumu'na toplam olarak 184 işlemin bildirildiği ifade edildi. Söz konusu işlemlerden 90 adetinin hedef şirket ya da işlem konusu ortak girişim, ülke yasaları doğrultusunda kurulan şirketlerden oluştuğu ifade edildi.

Yine bahsi geçen dönem çerçevesinde 5 özelleştirme işleminin de değerlendirme kapsamına alındığı belirtilirken, ülke piyasalarında gerçekleştirilen özelleştirmelerin en fazla elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında yapıldığı gözlemlendi.

Geçtiğimiz sene bütün işlemlerin içerisinde özelleştirmeler haricinde hedef şirketin, Türkiye kökenli olduğu işlemlerdeki toplam işlem bedelinin 22 milyar 310 milyon TL seviyesinde olduğu ifade edilirken, bu dönem içerisinde TC yasaları doğrultusunda kurulan şirketlerin yaptıkları birleşme ve devralmaların toplam işlem değerlerinin ise 5.3 milyar TL olduğuna dikkat çekildi.

Tüm tarafları yabancı kökenli olan birleşme ve devralmaların ise toplam işlem bedellerinin 6 milyar TL civarında olduğu bildirilirken, işlem tarafları Türk ve yabancı şirketler adına işlem değerinin ise yaklaşık 11 milyar TL seviyesinde bulunduğu ifade edildi.

Yabancı yatırımcıların 2017 senesi içerisinde Türk şirketlerine yönelik 47 farklı işlemde 15.1 milyar TL civarında yatırım yaptığı dile getirilirken, hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemlerde ise yabancı yatırımcıların paylarının yüzde 68 seviyesinde olduğu belirtildi.

Hollanda Ve Japonya Kökenli Yatırımcılar İlk Sırada

Öte yandan yabancı yatırımcılar içerisinde işlem bazlı gerçekleştirilen sıralama doğrultusunda Hollanda ile Japonya kökenli yatırımcıların ilk sırada yerini aldığı vurgulanırken, söz konusu ülkeleri Fransa'nın ve Lüksemburg'un takip ettiği dile getirildi.

Yabancı yatırımcıların Türkiye'de ve küresel çapta yaptıkları 137 işlemin ekonomik faaliyet alanları doğrultusunda değerlendirilmesi sonucunda, kimsayalların ve kimyasal ürünlerin imalatının, sinema filmi, video ve TV programları yapımcılığının, ses kaydı ve müzik yayınlama faaliyetlerinin, temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa yönelik malzemelerin imalatının en fazla işlem yapılan alanlar içerisinde yer aldığı bildirildi.