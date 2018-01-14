Açılışı Yarın Yapılacak Dev Tesiste 2 Bin 200 Kişi İstihdam Edilecek!
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Açılışı Yarın Yapılacak Dev Tesiste 2 Bin 200 Kişi İstihdam Edilecek!


Açılışı Yarın Yapılacak Dev Tesiste 2 Bin 200 Kişi İstihdam Edilecek!
Açılışı Yarın Yapılacak Dev Tesiste 2 Bin 200 Kişi İstihdam Edilecek! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-14 Saat: 14:39:45
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Ciner Grubu'nun 1.5 milyar dolar seviyesindeki yatırımıyla, Türkiye'yi alanında dünyada lider konuma getirecek olan Kazan Soda'nın açılışı yarın gerçekleştirilecek.

Son  beş senelik dönem içerisinde ülke genelinde 3.5 milyar dolar civarında yatırım gerçekleştiren Ciner Grubu'nun, 1.5 milyar dolardan oluşan yatırımıyla inşa edilen Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ faaliyete girmeye hazırlanıyor. Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ'nin dünya genelindeki ticaret haci 15 milyar dolar seviyesinde bulunan ve en çok ticareti gerçekleştirilen 10'uncu kimyasal niteliğindeki soda külünün üretimini yapacağı belirtiliyor. Ciner Grubu'nun Türkiye'yi alanında dünya lideri konumuna getiren Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ'nin tesisinin yarın gerçekleştirilece olan açılışla faaliyelerine başlayacağı dile getirildi.

2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Bakan Albayrak'ın açılışına katılım göstereceği Kazan Soda'nın 2.7 milyon tonluk üretim kapasiteli soda külü tesisi yatırımı ile toplam olarak 2 bin 200 kişiye istihdam sağlayacağı ifade edildi. 

Dünya genelindeki toplam soda külü gereksiniminin yüzde 14'lük dilimini karşılaması planlanılan Kazan Soda'nın, yerli ve milli üretimi kapsamında ülkenin cari açığını kapatma konusunda da büyük bir rol oynayacağı belirtildi. 

İhracat Hacmi 800 Milyon Dolar

Soda külü ürününün tümü yerli olan maden kaynaklarından üretileceği ifade edilirken, üretimlerin tamamının ise yurt dışına ihraç edileceği dile getirildi. Tamamı katma değer olan ihracatın hacminin ise 600 milyon dolar seviyesini bulması bekleniyor. Söz konusu ihracat rakamının ise Ciner Grubu'nun iştirakleri arasında bulunan Eti Soda tesisiyle beraber 800 milyon dolar seviyesine ulaşacağı işaret ediliyor. 

Türkiye'den En Fazla İhracatı Yapılan Ürün

Öte yandan bahsi geçen ürünün Avustralya'dan, Finlandiya'ya, Güney Kore'den Amerika'ya, Tayland'dan İsveç'e kadar çok sayıda ülkeye ihraç edileceğine vurgu yapılırken, ürünün Türkiye'den en çok ihracatı gerçekleştirilen ürün gamında yer alacağı belirtiliyor. 

Ciner Grubu Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ
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