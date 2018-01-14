Kamu İthalatı Bakanlığın İznine Tabi Tutulacak!

Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek ithalatın, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen izne tabi tutulacağı ifade edildi. Söz konusu uygulamanın 1 Mart 2018 tarihinde faaliyete geçirileceği belirtilirken, konuya ilişkin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, önemli açıklamalarda bulundu.

2015 senesinde yüzde 7.9 seviyesine denk gelen toplam 16.4 milyar dolarlık ithalatın ve 2016 senesinde yüzde 5.5 seviyesine denk gelen toplam 11 milyar dolar ithalatın direkt olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirildiğini tespit ettiklerinden bahseden Zeybekci, 2017 senesindeki ithalatın ise yüzde 5.4 seviyesinde yani 11.5 milyar dolar kapsamında yapıldığını dile getirdi.

İthalat Bakanlık İzni İle Yapılacak

Kamu kaynaklarının etkin kullanımı kapsamında ithalat yerine yerli üretimi gerçekleştirilen ürünlerin iç piyasalardan temin edilmesini amaçladıklarından bahseden Zeybekci, bu amaç doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarınca direkt olara ithalatın alınacak izin çerçevesinde yapılacağını ifade etti.

Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla KİK çerçevesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştireceği doğrudan ithalatın bakanlığa tabi tutulacağını fakat Gümrük Kanunu doğrultusundaki muafiyetlerde bakanlığın izninin aranmayacağını bildiren Zeybekci, bahsi geçen Bakanlar Kurulu'nun kararının, bu kademede kamu kurum ve kuruşlarının sadece direkt olarak gerçekleştireceği ithalata ilişkin olduğuna vurgu yaptı.

Dolaylı Yapılacak İthalatında Kapsama Alınması Gündemde

Bir sonraki aşamada ise kamu kurum ve kuruluşlarının dolaylı bir şekilde gerçekleştireceği ithalatlarının da düzenleme kapsamına alınmasına yönelik faaliyetlerininn devam ettiğine dikkatleri çeken Zeybekci, bu hüküm adına bir geçiş süreci öngörüldüğünü dile getirdi.

Bahsi geçen düzenlemenin 1 Mart 2018 tarihinde uygulamaya konulacağından bahseden Zeybekci, belirtilen süre zarfında bütün paydaşlarla çalışmaların ve değerlendirmelerin yapılacağını ve bunun sonucunda muafiyet ile istisnalarda dahil olmak üzere tüm düzenlemenin bakanlık tarafından çıkartılacak olan tebliğle kamuoyuna bildirileceğini açıkladı.