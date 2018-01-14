TZOB: Üreticiler Çiğ Süt Fiyatlarından Memnun Değil

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı olarak görev yapan Şemsi Bayraktar, yazılı bir açıklama gerçekleştirerek, üreticilerin çiğ süt fiyatlarına yönelik memnuniyetsizliğini dile getirdi. Sanayiye aktarılan inek sütü seviyesinin 2017 senesinin 8 aylık döneminde gerileme gösterdiğini ifade eden Bayraktar, son 3 aylık zaman diliminde gözlemlenen artışa rağmen 11 aylık dönem içerisinde söz konusu miktarın 2016 senesinin altında seyrettiğini belirtti.

Kasım ayı içerisinde sanayiye aktarımı sağlanan inek sütü miktarının, bir önceki senenin aynı ayına oranla yüzde 4.6 seviyesinde bir artış yaşayarak 750 bin ton civarına geldiğini söyleyen Bayraktar, ocak ayı ile kasım ayı içerisindeki dönemlerde ise yüzde 2.1 azalma yaşayarak 8 milyon 299 bin ton seviyesine kadar gerilediğini bildirdi.

Üreticiler Fiyatlardan Memnun Değil

Üreticilerin çiğ süt fiyatlarından memnun olmadığının altını çizen Bayraktar, çiğ sütte herkesin kazanç sağlayabileceği ve memnun olacağı bir ortamın gerekliliğine vurgu yaptı. Sütteki istikrarın, ette oluşan istikrar anlamına geldiğini söyleyen Bayraktar, buna ilişkin tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Geçtiğimiz senenin haziran ayından itibaren artışına devam eden süt ve süt ürünleri ihracatının kasım ayı içerisinde yüzde 8.2 seviyesinde azaldığını ve bu doğrultuda 21.5 milyon dolar seviyesine kadar gerileme yaşadığını bildiren Bayraktar, söz konusu duruma rağmen ocak ayı ile kasım ayı içerisindeki dönemlerde yüzde 4.3 seviyesinde bir artış göstererek 308.3 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Türkiye Fiyatları AB'nin Altında

Süt fiyatlarının Avusturya'da, Hollanda'da ve İrlanda'da litre bazında 1 TL 92 kuruş olduğunu, Almanya'da ve Yunanistan'da ise yine litre bazında 1 TL 82 kuruş olduğunu anımsatan Bayraktar, Avrupa Birliği'nin en düşük seviyesinde bulunan bu fiyatların dahi Türkiye'deki süt fiyatlarından yüksek olduğunu belirtti.

Çiğ sütten üreticilerin eline 2014 senesinin Temmuz ayı içerisinde 1 TL 15 kuruşun geçtiğini söyleyen Bayraktar, bugün itibariyle söz konusu fiyatın 11 TL 28 kuruşa çıktığını işaret etti. Buna rağmen 1 TL üstünden süt satışı yapan üreticilerinde var olduğunu aktaran Bayraktar, süt yem paritesinin 1.5 olması gerektiğinin uzmanlar tarafından bildirildiğine dikkatleri çekti.