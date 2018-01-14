Vatandaşın Yüzünü 8 Liradan Satılan Hamsi Güldürdü!

Son dönemlerde yanlış avlanma sonucunda hamsinin azalmasıyla birlikte fiyatlar 25 TL seviyesine kadar çıkış yapmıştı. Hamsi avının Karadeniz kıyılarında tekrardan başlaması üzerine Ordu'da hamsinin kilogram fiyatı balıkçı tezgahlarında 8 TL'den alıcı bulmaya başladı. Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı olarak görev yapan Şahin Aydemir konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yerli Hamsi Olarak Vatandaşa Satılıyor

Aydemir açıklamasında, son dönemlerde Karadeniz genelinde hamsi avının tekrar artış yaşadığına dikkatleri çekerek, Karadeniz'de avlanılan hamsilerin yerli hamsi niteliğinde satışa çıktığını dile getirdi. Hamsi avının tekrar artış göstermesinin nedenini hava sıcaklığına bağladıklarını bildiren Aydemir, son dönemlerde deniz suyunun soğumasıyla birlikte hamsilerin tekrardan kendini göstermeye başladığını ifade etti.

Hamsi Avı Bir Süre Daha Devam Edecek

Gırgır tekneleriyle birlikte denize açılarak avcılığa girişen balıkçıların, hamsiyle geri döndüğünden bahseden Aydemir, hamsi avının bir süre daha bu seviyelerde devam etmesini beklediklerini işaret etti. Aralık ayı içerisinde hamsi avının neredeyse yok denecek kadar az olduğunu hatırlatan Aydemir, bu sebepten dolayı hamsi fiyatlarında 25 lira seviyelerinin görüldüğünü belirtti. Fiyatların tekrardan düşüşe geçmesinin sevindirici bir haber olduğunu vurgulayan Aydemir, vatandaşların bol bol hamsi tüketebileceğini sözlerine ekledi.

Hamsi Fiyatları Daha da Düşüş Gösterebilir

Öte yandan Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı olarak görev yapan Ünal Karadeniz ise konu hakkında yaptığı açıklamada Gürcistan kara sularında avlanılan hamsinin de vatandaşlara satışa sunulduğuna dikkatleri çekerek, son dönemlerde hamsi avının daha çok bahsi geçen bölgelerde yapıldığını vurguladı. Çok sayıda Türk teknesinin Gürcistan kara sularında hamsi avına devam ettiğini söyleyen Karadeniz, gerek bölgemizde gerekse Gürcistan'da gerçekleştirilen avla birlikte hamsi fiyatlarının daha da düşebileceğini dile getirdi.