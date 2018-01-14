Büyükanne Projesinde Son Kararı Bakanlık Verecek!

Anne olanların istihdam kapsamında kalmasını sağlayabilmek amacıyla geçtiğimiz sene içerisinde faaliyete geçirilen büyükanne projesinde son sözü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı söyleyecek. İş dünyası örgütleri ve sendikaların ilk sene finansmanına katkıda bulunulan pilot projenin mart ayı içerisinde sonlandırılması beklenirken, bakanlığın devam kararı alması halinde, finansman yönteminin de belirleneceği ifade ediliyor.

6 Binden Fazla Ailenin Başvurusu Onaylanmıştı

İlk aşama olarak 2017 senesinin ilk ayında gündeme alınan büyükanne projesinin yoğun ilgi gördüğü ve 105 bin kişi tarafından projeye başvuru yapıldığı o dönem içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Mehmet Müezzinoğlu tarafından açıklanmıştı. Müezzinoğlu, projenin ilk kademesinde 6 bin 500 ailenin başvurusunu onayladıklarını dile getirmişti.

Proje çerçevesinde üç yaşını aşmayan torununa bakıcılık yapan büyükannelere 12 aylık zaman dilimi kapsamında karşılıksız bir şekilde 425 TL ödeme gerçekleştiriliyor. Destek uygulamasının ise bin aile baz alındığındaki maliyetinin 6 milyon TL olduğu ifade ediliyor. Söz konusu maliyetin yarısı İŞKUR'un karşıladığı bilinirken, kalan kısmını ise iş dünyası örgütlerinin ve sendikaların karşıladığı belirtiliyor.

Projeye sponsor olan kurumların içinde TOBB ve TİSK'te yer alıyor. Uygulama kapsamında Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da, İzmir'de, Kayseri'de, Sakarya'da, Antalya'da, Tekirdağ'da, Gaziantep'te ve Konya'da yaşayan aileler faydalanabiliyor.

Son Karar Bakanlığın

Proje sponsoru arasında bulunan iş dünyası örgütlerinin, oluşan maliyetlerden ötürü projeye olumlu yaklaşmadığı ifade edilirken, son kararın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan çıkması bekleniyor. Konu hakkında resmi bir açıklama bulunmazken, geçtiğimiz günlerde değerlendirmelerde bulunan Bakan Kaya, analizlerin yapılıp tamamlanmasından sonra projenin devam edip etmeyeceğiyle alakalı gerekli cevabı kamuoyuna açıklayacaklarını bildirmişti.