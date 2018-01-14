Başekonomist Romer'in Manipülasyon İtirafına Soruşturma İstemi!

Dünya Bankası'nın Başekonomisti olarak görev yapan Paul Romer, iş yapmak için en kolay ülkeler listesinin siyasi sebeplerden dolayı manipüle ediliyor olabileceği itirafında bulunarak, listeyi hazırlama aşamasında kullanılan hesaplama yönteminde değişikliğe gideceklerini dile getirdi.

Wall Street Journal'a açıklamalarda bulunan Romer, söz konusu listenin adaletsiz ve yanıltıcı nitelik taşıyabileceğini dile getirerek, son dört senede oluşturulan listelerin yenileneceğini ifade etti. Dünya Bankası'nın iş yapmak ismini taşıyan listesinde, iş yeri açmanın, inşaat izni almanın, kredi alabilmenin ve vergi kurallarının en kolay olduğu ülkelerin sıralandığı biliniyor. Liste doğrultusunda iş yapmaya ilişkin sınırlamalar ve zorluklar koyduğu ifade edilen ülkelere bazı cezai yaptırımların uygulanma ihtimali bulunuyor.

Şili'den Büyük Tepki

Listeye en büyük tepkiyi ise son dönemlerde sıralamada en hızlı gerileme kaydeden ülkelerden biri olan Şili verdi. Dünya Bankası Başekonomisti Romer, Şili'nin gerileme yaşamasında, Dünya Bankası yetkililerinin siyasi bakış açılarının etkili olma ihtimalinin bulunduğunu ve bu durumla alakalı hatanın giderileceğini belirtti.

Şili'nin Devlet Başkanı olan Michelle Bachelet ise, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda olayın ciddiyetini dikkate alarak Dünya Bankası'nın konu hakkında soruşturma yapmasını talep edeceklerini bildirdi. Bachelet, Şili'ye ilişkin negatif etkinin yanında söz konusu meselenin Dünya Bankası'nın güvenilirliğine zarar verdiğini dile getirdi.

Türkiye Listede 9 Sıra Yükselişte

Öte yandan Türkiye ise bahsi geçen liste genelinde 9 sıra yükseliş göstererek, toplam 190 ülke arasından 60'ıncı sırada konumlanmıştı.

Dünya Bankası tarafından 15 senedir yayınlanan rapor doğrultusunda, Yeni Zelanda üst üste iki sene boyunca dünya genelinde en kolay iş yapılan ülke konumunda bulunurken, Singapur ile Danimarka ilk üç arasında bulunan yerlerini korumuştu. Ayrıca söz konusu listenin ilk 10'u arasında ise Güney Kore'nin, Hong Kong'un, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Gürcistan'ın ve İsveç'in bulunduğu bildirildi.