Mesleki Yeterlilik Yetkisine Uyum Sağlamayan Kuruluşlara Ceza Yağdı
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Mesleki Yeterlilik Yetkisine Uyum Sağlamayan Kuruluşlara Ceza Yağdı


Mesleki Yeterlilik Yetkisine Uyum Sağlamayan Kuruluşlara Ceza Yağdı
Mesleki Yeterlilik Yetkisine Uyum Sağlamayan Kuruluşlara Ceza Yağdı Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-14 Saat: 17:31:50
Anasayfa Eko Gündem Mesleki Yeterlilik Yetkisine Uyum Sağlamayan Kuruluşlara Ceza Yağdı

Yapılan denetimlerde belirlenen şartlara uyum sağlamayan bir kuruluşlara ceza yağdı.

Eğitimin ve istihdamın arasındaki uyumun sağlanması sorumluluğunu taşıyan MYK, nitelikli insan kaynağının oluşabilmesi adına mesleklere standart, çalışanlara ise belge kazandırmayı sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı bir şekilde çalışmalarına 2006 senesi içerisinde başlayan kurumun, kuruluşundan bu yana 775 ulusal meslek standardı ve 425 ulusal yeterlilik belirlediği ifade edildi. 

275 bin 223 Çalışana Mesleki Yeterlilik Belgesi

Asıl amacı iş gücüne nitelik sağlamak olan MYK'nın, çalışanlara toplam olarak 144 milyon 230 bin TL civarında sınav ve belgelendirme desteği sağladığı bildirildi. Kurum tarafından yetkilendirilen 115 belgelendirme kuruluşu vasıtasıyla, kurulduğu tarihten bu zaman dilimine kadar 275 bin 223 çalışana mesleki yeterlilik belgesi verildiği dile getirildi.

Söz konusu belgeyi alabilme koşullarının büyük bir özenle uygulanmasını amaçlayan kurumun, çalışanlara yönelik yeterlilik belgesi verebilmek adına sınav düzenleme yetkisi vermiş olduğu toplam 115 kuruluşu denetime aldığı ifade edildi. Denetimlerde, gereken şartları yerine getirmeyen Uzman Grup Belgelendirma AŞ'nin mesleki yeterlilik belgesi sağlayabilmesinin tamamen, TMMOB Makine Mühendisleri Odası'nın Asansör ve Bakım Onarımcısıyla alakalı yetkisinin ise kısmen iptal edildiği ifade edildi. 

81 Mesleğe Belge Zorunluluğu

MYK Başkanı olarak görev yapan Adem Ceylan konu hakkında açıklamalarda bulunarak, demircilikten, kaynakçılığa toplam da 81 adet meslek genelinde çalışanlar adına belge zorunluluğunun bulunduğunu bildirirerek, söz konusu belge zorunluluğunun olduğu mesleklerin tehlikeli ve çok tehlikeli şekilde sınıflandırıldığını belirtti. 

MYK olarak yeterlilik ve kaliteyi temsil ettiklerini söyleyen Ceylan, kurum olarak herhangi bir sınav düzenlemediklerini, bu işleri yetkilendirilen kuruluşların gerçekleştirdiğini ve bu kuruluşlarında belirlenen şartlara tamamen uymaları gerektiğini bildirdi.

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