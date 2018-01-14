Esnaflara 13 Milyar Lira Kredi Sağlandı
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Esnaflara 13 Milyar Lira Kredi Sağlandı


Esnaflara 13 Milyar Lira Kredi Sağlandı
Esnaflara 13 Milyar Lira Kredi Sağlandı Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-14 Saat: 18:01:33
Anasayfa Eko Gündem Esnaflara 13 Milyar Lira Kredi Sağlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kooperatifler vasıtasıyla esnaflara ve sanatkarlara 2017 senesinde sağlanan kredilerin 13 milyar TL seviyesine ulaştığını dile getirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnaflara kullandırılan kredilerle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tüfenkci, esnafların ve sanatkarların finansman gereksinimlerinin karşılanması amacıyla Halk Bankası'nın 2017 senesinde kullandırdığı kredilerdeki faiz indirim oranlarının 2016 senesinin sonunda Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda belirlendiğini hatırlattı. 

447 Binden Fazla Esnaf ve Sanatkara Kredi

Bu çerçevede esnaflara ve sanatkarlara, ESKKK kefaleti ile birlikte ya da direkt olarak Halk Bankası'nca, bankacılık ve kredi mevzuatı kapsamında faizsiz ya da yüzde 50'lik faiz indirimli olarak, beş seneye kadar uzun vadeli kredi imkanı verildiğinden baheden Tüfenkci, 2017 senesinin sonuna gelindiğinde kredi sağlanan esnafların ve sanatkarların sayısının 447 bin 854 olduğuna değindi. Söz konusu esnafların kredi bakiyelerinin ise yaklaşık 23.7 milyar civarında olduğunu dile getiren Tüfenkci, kaybolma aşamasına gelen meslekler çerçevesinde faizsiz kredi sağlanan esnafların ve sanatkarların sayısının ise 161 seviyesine ulaştığını dile getirdi. 

Bahsi geçen esnafların ve sanatkarların kullandırım miktarının 4.6 milyon TL'den oluştuğuna vurgu yapan Bakan Tüfenkci, usta girişimci kredisini kullananların sayısının ise 180 olduğunu ve bunun kullandırım miktarının ise 7.4 milyon TL seviyesinde bulunduğunu ifade etti. 

30 bin TL seviyesine kadar sıfır faizli kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısının 48 bin 768 olduğunu söyleyen Tüfenkci, kullandırım miktarının ise 1.3 milyar TL seviyesinde bulunduğuna dikkatleri çekti. 

Kredi Hacmi 85 Kat Arttı

2017 senesi içerisinde 188 bin esnafa ve sanatkara sağlanan kredilerin, önceki senelerdeki devirlerinden hariç tutulduğunda toplam olarak 12 milyar 966 milyon TL olduğunu işaret eden Tüfenkci, 2002 senesinde 153 milyon TL seviyesinde bulunan kredi hacminin 85 kat arttığını aktardı. 

Bu zamana kadar toplam da 1 milyon 610 bin esnafın ve sanatkarın, 74 milyar TL civarında kredi kullandığına vurgu yapan Tüfenkci, Hazine'den 2002 senesi ila 2017 senesi arasında faiz sübvansiyonu adına 6.2 milyar TL'lik ödenek tahsis edildiğini sözlerine ekledi. 

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