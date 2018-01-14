Osmaniye Masal Parkla Kapılarını Açıyor

Dünya eğlence turizminin en önemli aktörlerinden tema parklar ülkemizde de çok sevildi. Bulunduğu bölgenin ekonomi ve turizmine de büyük katkı sağlayan bu parkların son örneği ise Osmaniye Masal Park oldu.

35 dönümlük bir alanda binlerce ziyaretçiye eğlence ve heyecan sunmak üzere hayata geçen parkın açılışı, 15 Ocak Pazar günü Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Osmaniye Belediye Başkanı Sayın Kadir Kara, Outdoor Factory ortakları Sayın Toygar Yedigöz, Tan Erim ve çok sayıda yetkilinin katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.

Bölgenin Mutluluk Ekonomisi Olacak!

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise, “Bu proje, sadece Osmaniyelilerin değil, tüm Güneydoğu Anadolu bölgesinin sosyal yasam merkezi olacak” dedi. Bir yerel otorite tarafından yapılan ilk tema parka ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kara, “Masal Park’ın projesine başlamadan önce, dünyada bu konudaki en iyi örnekleri gezdik; bölgemize en çok yakışacak projeyi oluşturduk” diye konuştu.

Toplam 100 milyon TL yatırımla 2 yılda tamamlanan projenin, daha inşaat aşamasında 350’yi aşkın kişiye istihdam sağladığını hatırlatan Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: “Parkımız yapım aşamasında bile bölgemizin ekonomisini canlandırdı. Şimdi bu konuda beklentimiz çok büyük. Osmaniye halkı daha öncesinde eğlenmek için civar şehirlere gidiyordu. Oysa şimdi Kahramanmaraş, Adana ve İskenderun başta olmak üzere tüm bölgeden yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçi mutluluk için Osmaniye’ye gelecek. Bu da bölgemizin ekonomisinin de büyük ölçüde etkilenmesini sağlayacak.”

Projeye imza atan Outdoor Factory Kurucu Ortağı Toygar Yedigöz ise böyle önemli bir tema park projesinde yer almaktan duydukları mutluluğu ifade etti ve ekledi: “Daha önce Türkiye’de farklı tema park projelerinde yer aldık. Vialand’in mesela 3 boyutlu üretimlerini, yakın zamanda kapılarını açmaya hazırlanan Anka Park’ın ise çizim ve üretimlerini biz gerçekleştirdik. Bu deneyimler Osmaniye Masal Park’ın başarıyla tamamlanmasında önemliydi. Masal Park, A’dan Z’ye tüm detaylarını tasarladığımız bir proje olarak bizim için de bir ilk ve önemli bir referans...”

Çocuklara Karne Hediyesi

Osmaniye ve çevre illerden yılda 2 milyonu aşkın kişinin ziyaret etmesinin beklendiği Masal Park, Osmaniye’nin turizm ve eğlence ekonomisinin de göz bebeği olacak. Parkın giriş alanında 24 adet tematik dükkandan oluşan bir alışveriş sokağı var.

Türk masallarının 11 farklı kahramanının dev heykellerinin ziyaretçileri karşıladığı parkta, Galata Serbest Düşüş Kalesi, Van Gölü Canavarı Roller Coaster, Pamukkale Splash Su Oyunu, Anadolu Rüyası, Nuh'un Gemisi, Karadeniz bot gezintisi gibi oyunlar, ülkemizin kültürel ve doğal güzelliklerinden esinlenerek hazırlanmış.

Parkta karnelerini almaya hazırlanan çocuklar için de büyük sürprizler var. 2 interaktif su oyunu alanı, dev dijital oyun alanı (Yörük Çadırı), 2 dev tırmanma oyun alanı, 1 amfi tiyatro ve yen boyutlu sinema alanı da yer alıyor. Toplam 15 ünitenin 1200 kapasite ile çalıştığı parkın giriş ücreti ise sadece 10 TL olarak belirlenmiş.