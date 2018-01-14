İşte Kanal İstanbul’daki Son Detaylar!

Dünyada adından bahsettirecek projelerden biri olan Kanal İstanbul hakkında konuşan Erdoğan, Kanal İstanbul’un en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirtti. Kanal İstanbul projesi için yarın önemli bir gün olduğunu belirten Erdoğan, yarın Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan tarafından düzenlenen basın toplantısında Kanal İstanbul hakkında önemli detaylara değinileceğini belirtti.

2011 yılında açıklanan ve “çılgın proje” olarak bilinen Kanal İstanbul, yarın Bakan Arslan tarafından açıklanacak. Bir basın toplantısında anlatılacak olan proje, Türkiye’nin şimdiye kadar ki en iyi projelerinden biri olacak.

Kanal İstanbul Dünyanın Dilinde!

Bakan Arslan daha önce yaptığı açıklamalarda Kanal İstanbul projesinde 5 alternatifin üzerinde çalışıldığını belirtmişti. Bakan ayrıca projenin yap-işlet-devret modelinde yani kamu-devlet işbirliği içinde yapılacağını belirtmişti. Bakan ayrıca Kanal İstanbul projesinin çevresindeki yapılaşmanın kentsel dönüşümle çözüleceğini de kaydetmişti.

Geçtiğimiz haftalarda partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul projesinin bu yıl içinde ihalesinin yapılacağını söylemişti. Erdoğan ayrıca Kanal İstanbul projesinin dünyada adından söz ettirecek en önemli yatırımlardan biri olacağını da belirtti.

Kanal İstanbul’a dair ilk açıklama 2011 yılında yapılmıştı. Bu açıklamanın ardından tüm dünyanın gözü bu proje üzerine dikilmişti. Proje hakkında birçok söylenti çıktı. Şimdilerde ise projenin ihalesinin yapılması planlanıyor.

Konu ile ilgili açıklamayı Ulaştırma Bakanı Arslan yapacak. Arslan proje ile ilgili önemli detayları vermesinin yanında, ihalesinin önümüzdeki yılın hangi döneminde başlayacağına ilişkin de detayları verecek.

Dünyaya adından söz ettirecek olan ve “çılgın proje” olarak adlandırılan Kanal İstanbul projesi, Türkiye’nin en iyi yatırımlarından biri olacak.