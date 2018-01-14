Hükümetten 12 Milyon Kadını İlgilendiren Seferberlik!

Hükümet geçtiğimiz aylarda ev kadınlarına yönelik bir seferberlik başlatmıştı. Ev kadınlarına isteğe bağlı olarak sigortalarını yatırıp, emekli olma şansı verilmişti. Hükümet ev hanımlarını buna teşvik etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Babasından dul aylığı alınan kadınlara da bu haktan yararlanabilme şansı getirildi.

Hükümet ev sigortası yaptırarak emekli olmak isteyen kadınlar için sürdürdüğü çalışmasına hız verdi. Bu uygulama milyonlarca kadın için umut kapısı oldu. Uzaktan çalışma, esnek çalışma saatleri, isteğe bağlı sigorta ve geçici işe güvence konusunda her geçen gün yeni bir adım atılıyor. Hükümetin de bu konudaki son çalışması ev sigortası uygulaması oldu.

Ev Sigortası!

Hükümet bu proje ile ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primi yatırmasına teşvik ediyor. Ayrıca bu yöntem ile evden, uzaktan çalışma ile işgücüne katılımına da ev hanımlarını özendiriyor.

Ev kadınların kendi primlerini yatırarak emekli olmaları için öncelikle 18 yaşından büyük olmaları gerekiyor. Ayrıca bunun yanında başka yerde çalışmama şartı da var. Bunun yanında bu teşvikten yararlanmak isteyen ev hanımlarının kendi imkanları ile yaptıkları çorap, dokuma, havlu, hasır, sepet gibi eşyaları satarak bu parayı kazanmaları gerekiyor. Ancak şartları sayılan bu teşviğin kapsamına ticari, tarımsal ya da mesleki faaliyetlerde bulunanlar alınmıyor.

Bu teşvikten yararlanmak isteyen ve hanımları vergi dairesinde gelir vergisi mükellefi olmadıklarına yönelik yazı almaları gerekiyor. Sonrasında ise bu teşviğin belgesi olan “isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi”ni doldurmaları bekleniyor. Şimdiye kadar tam 100 bin ev kadını isteğe bağlı olarak sigorta yaptırdı.