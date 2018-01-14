Online Alışverişte Kadın Müşteri Zamanı!
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Online Alışverişte Kadın Müşteri Zamanı!


Online Alışverişte Kadın Müşteri Zamanı!
Online Alışverişte Kadın Müşteri Zamanı! Seda Polat - Tarih: 2018-01-14 Saat: 19:39:28
Anasayfa Eko Gündem Online Alışverişte Kadın Müşteri Zamanı!

Birkaç yıl önce yapılan araştırmalarda online alışverişin en çok erkek bireyler tarafından kullanıldığı sonucuna varılmıştı. Yeni bir araştırmanın sonucuma göre bu değişti. Artık kadınlar erkeklerden çok daha fazla online alışveriş yapar hale geldi!

Birkaç yıl önce yapılan araştırmalarda online alışverişin en çok erkek bireyler tarafından kullanıldığı sonucuna varılmıştı. Yeni bir araştırmanın sonucuma göre bu değişti. Artık kadınlar erkeklerden çok daha fazla online alışveriş yapar hale geldi!

TÜİK’ten gelen açıklamalara göre 2016 yılında kadın bireylerin %17,1’i internetten alışveriş yapıyordu. Bu oran 2017 yılında %20,9 a yükseldi.

Araştırma 16-74 yaş aralığındaki 60 milyon insanı kapsadı. Hemen hemen 400 sanal mağaza üzerinden alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com’un kurucusu olan Güçlü Kayral, bu 60 milyon kişinin yarısını kadınların oluşturduğunu söyledi. 2016 yılında 5,1 milyon rakamına ulaşan kadın sanal alışveriş müşterisi, sonraki yıl yani 2016 yılında 6,3 milyon rakamına ulaştı. Kayral, artık her 5 kadından birinin online alışveriş yaptığını belirtti.

Kadınların Sayısı Arttı!

Online alışverişin bundan 4-5 yıl önce sadece erkek müşteriler tarafından kullanıldığını söyleyen Kayral, o zamanlarda kadın müşteri oranının %20 oranında olduğunu belirtti. Online alışverişi önce çalışan kadınların keşfettiğini söyleyen Kayral, sonraları ev kadınlarının da dijital alışveriş avantajını fark ettiklerini belirtti.

Şimdilerde üyelerinin yarısına yakın kısmının kadınlardan oluştuğunu belirten Kayral, kadınlardın da aynı erkek müşteriler gibi günün 24 saati dünyanın her yerinden alışveriş yapabildiklerini belirtti.

İstediği bir ürünü karşılaştırmalı siteden daha uygula bulabildiğini söyleyen Kayral, kadınların özellikle giyime daha fazla para harcadığını da belirtti.

Kadın ve erkekler arasındaki bu oranlar, önümüzdeki yıllarda daha da artacağa benziyor. Kadınlar günden güne internet üzerindeki hakimiyetlerini artırıyor ve online alışverişe olan düşkünlükleri artıyor.   

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