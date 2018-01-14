Türkiye’den Gururlandıran Bir Proje Daha!
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Türkiye’den Gururlandıran Bir Proje Daha!


Türkiye’den Gururlandıran Bir Proje Daha!
Türkiye’den Gururlandıran Bir Proje Daha! Seda Polat - Tarih: 2018-01-14 Saat: 20:26:22
Anasayfa Yatırım Türkiye’den Gururlandıran Bir Proje Daha!

GAP’ın vizyonu olarak bilinen Ilısu Barajı ve HES inşaatında önemli bir aşamanın daha sonuna gelindi. Açıklama Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan geldi. Toplamda 6 üniteden oluşan Ilısu Barajı’nın her bir ünitesi 200 megavat güze sahip. Toplamda ise 1200 megavat kurulu güce ulaşıyor.

GAP’ın vizyonu olarak bilinen Ilısu Barajı ve HES inşaatında önemli bir aşamanın daha sonuna gelindi. Açıklama Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan geldi. Toplamda 6 üniteden oluşan Ilısu Barajı’nın her bir ünitesi 200 megavat güze sahip. Toplamda ise 1200 megavat kurulu güce ulaşıyor. HES inşaatında ise santral binasında son üniteye ait 4,2 metre çapındaki ve 40 ton ağırlığa sahip çark başarılı bir şekilde yerine indirildi. Bu yapılan işlem ile birlikte 6. Ünitede enerji üretimi için uygun hale geldi.

Gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından dünya üzerindeki en büyük baraj olan Ilısu Barajı’nın ön yüzü beton kaplı kaya dolgulu şekilde. Barajın mansap parapet ve menba beton imalatı ve kül dolgu imalatlarına ise devam ediliyor.

Ilısu Barajı ve HES!

Bu baraj sayesinde yılda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretimi gerçekleşecek. GAP’ın önemli bir aşaması olan Ilısu Barajı, tüm bunların yanında Cizre Barajı’nın yapımına da imkan sağlayacak. Bu şekilde iki barajın tamamlanmasından sonra ise 1 milyon 200 bin dekat zirai arazi sulamaya kavuşacak.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ilısu Barajı ve HES’in Türkiye’nin yüz akı projelerinden biri olduğunu, inşaatın ise gayet başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Bu projenin Türkiye’nin vizyon projesi olduğunu söyleyen Eroğlu, barajın gerek sulama alanında gerekse de enerji anlamında oldukça katkı sağlayacağını belirtti. Bu proje ile bölge insanının refahının artacağını düşündüğünü de dile getirdi. 

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