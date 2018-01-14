2018 Yılında Hangi Parti Ne Kadar Hazine Yardımı Aldı?
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2018 Yılında Hangi Parti Ne Kadar Hazine Yardımı Aldı?


2018 Yılında Hangi Parti Ne Kadar Hazine Yardımı Aldı?
2018 Yılında Hangi Parti Ne Kadar Hazine Yardımı Aldı? Seda Polat - Tarih: 2018-01-14 Saat: 20:42:11
Anasayfa Eko Gündem 2018 Yılında Hangi Parti Ne Kadar Hazine Yardımı Aldı?

​2018 yılının bütçesi onaylandı. Bu onaylanmanın ardından ise 4 partiye toplam 273.8 milyon TL tutarında hazine yardımı yapıldı. Söz konusu hazine yardımları, partilerin hesaplarına yatırıldı. Siyasi partilere yapılan bu yatırımlar ise (seçim dönemleri hariç tutulduğunda) 2 milyar 683 milyon lirayı aştı.

2018 yılının bütçesi onaylandı. Bu onaylanmanın ardından ise 4 partiye toplam 273.8 milyon TL tutarında hazine yardımı yapıldı. Söz konusu hazine yardımları, partilerin hesaplarına yatırıldı. Siyasi partilere yapılan bu yatırımlar ise (seçim dönemleri hariç tutulduğunda) 2 milyar 683 milyon lirayı aştı.  

Bu yılki bütçede yani 2018 bütçesinde Ak Parti’nin oy dağılımına göre AKP’ye tam 139.1 milyon TL verildi. CHP ise bu yardımdan 71.2 milyon TL alabildi. Diğer iki muhalefet partide ise, MHP’ye 33.3 milyon, HDP’ye ise 30.1 milyon TL ödendi. Şayet 2018 yılında erken seçim gibi bir olay yaşanırsa o zaman siyasi partilere aynı oranda ikinci bir parasal yardım söz konusu olacak.

En Çok Ak Parti Aldı!

Siyasi partilere her yıl yapılan bu yardım yasalarla destekleniyor. Yani yasa gereği böyle bir yardımın yapılması şartı var. O yılın bütçesinin kamu gelirlerinden 5 binde 2’si oranında bu yardımlar hesaplanıyor. Partilere dağıtımı ise katıldıkları son seçimde oy oranlarına göre gerçekleştiriliyor.

2016 yılında siyasi partiler hazineden 206 milyon 139 lira almıştı. Seçim giderleri için ise YSK’ya 27 milyon 729 bin lira para yatırıldı. Yani toplamda 27 milyon 729 bin lirayı buldu.

2017 yılında ise hazine yardımı 234 milyon 678 bin lira oldu. Ayrıca seçim giderleri için Yüksek Seçim Kurulu’na 214 milyon 169 bin lira yatırıldı. Yani bu iki miktarın toplamı 448 milyon 847 bin lirayı buldu. 

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