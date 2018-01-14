Türk Faktöring Sektörü KOBİ'lere Finansman Desteği Sunuyor

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkan Vekili ve Factors Chain International (FCI) Başkanı Çağatay Baydar, Faktöring sektörünün 2017 senesine yönelik performans değerlendirmesi yaptı ve bu seneye ilişkin öngörülerini paylaştı. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Baydar, faktöring sektörünün üstlendiği işlerin yüzde 80'lik bölümünün yurt içi işlemlerden oluştuğunu bildirdi.

Sektörün iş hacminin ülkenin ticareti ile doğrudan ilişkili olduğunu belirten Baydar, faktöring sektörünün ticaret hayatını finanse ettiğini ifade etti. Ticari hayattaki canlılığın faktöring sektörünün iş hacmini olumlu yönde, ticaret hayatındaki durgunluğun ise sektörü olumsuz etkilediğini anlatan Baydar, belirli zaman içinde sektöre yönelik istatistik veriler elde ettiklerini, ülkenin milli geliri yüzde kaç oranındaysa bu oranın karesinin yurt içi faktöring sektöründeki büyümeyi gösterdiğini dile getirdi. Türkiye'nin yüzde 8 ila yüzde 9 oranında büyüdüğü senelerde sektör cirosunun yüzde 70 civarında artış gösterdiğine değinen Baydar, ülke ekonomisi yüzde 5 daralınca cironun yüzde 30 civarında daraldığını anlattı. Baydar, ülkenin ticaret hacminin ölçülmesi için faktöring sektör verilerine bakılmasının yeterince açıklayıcı olacağına değindi.

Sektör İş Hacmini Genişletmeli

Tükiye'de faktöring sektörünün milli gelire oranının yüzde 6 oranında olduğunu bildiren Baydar, Avrupa'da bulunan benzer ülkelerde bu oranının yüzde 10 oranında olduğuna dikkat çekti. Sektörün milli gelire oranının bu seviyeye ulaşması için sektörün iş hacmini yüzde 50 artırmasının gerektiğine işaret eden Baydar, faktöringin genellikle KOBİ'lere hizmet sunduğunu ve KOBİ'lerin finansmana ulaşımını kolaylaştırmak için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.