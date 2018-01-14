Atıklardan 2 Milyar Lira Gelir Elde Ediliyor!

Çöpleri topladıklarını ve bu çöplerden enerji üretip ekonomiye katkıda bulunduklarını ifade eden TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Türkiye'de bulunan tesislerde 60 bin kişinin istihdam edildiğine ve bu atıklardan 2 milyar lirayı aşkın gelir elde edildiğine dikkat çekti.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Balta, hava, su ve toprağın temiz olduğu bölgelerde yalnızca insanların değil aynı zamanda bütün canlıların yaşamını güzel bir şekilde devam ettirdiğini anlattı. Çevresel problemlerin yalnızca insanlığın değil, canlılar için de problem olduğunu ifade eden Balta, halkı ve canlı yaşamını etkilemesi nedeniyle bu konunun siyaset üstü bir konu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevre bilincini geliştirmeye dair çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Balta, geçmiş dönemleri hatırlamanın ve yanlışları düzeltmenin önemine değindi. Balta, geçmiş dönemlerde İstanbul'da kronik rahatsızlığı olan vatandaşların belirli zaman aralıklarında dışarı çıkamadığını anımsattı.​ İstanbul'da vahşi depolama yapılan çöp sahalarında patlamalar olduğunu hatırlatan Balta, gazetelerin promosyon olarak maske dağıttığını vurguladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından İstanbul'un yaşanabilir bir hale geldiğini belirten Balta, İstanbul'un zamanla her yönüyle ülkenin en önemli şehri konumuna geldiğini anlattı.

Bertaraf Tesislerine Yatırımlar Yapılıyor

AK Parti hükümetinin çevresel problemlere oldukça önemli yatırımlar yaptığına değinen Balta, Türkiye'de hava, su ve toprağın temiz olması yönünde yatırımlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Balta, büyükşehirlerden başlandığını ve çöplerin düzenli depolama sahalarında depolanarak değerlendirilmeye başladığını anlattı.

Bertaraf tesisleri ile çöpün ekonomik değeri olan hammadde haline geldiğine dikkat çeken Balta, çöplerin toplanarak ekonomiye kazandırıldığına, ülkedeki tesislerde 60 bin kişinin istihdam edildiğine değindi. Çöplerden 2 milyar liranın üzerinde gelir elde edildiğine işaret eden Balta, bu gelirin yeterli olmadığını, geçmiş dönemlerde ülkede 15 katı atık bertaraf tesisi olduğunu günümüzde ise bu tesislerin sayısının 83'e çıktığını anlattı. Balta, bu konuda tesis sayısının arttırılmasını planladıklarını anlattı ve bütün belediyelerin düzenli depolama sahalarına yönelik yatırımlarının olduğunun altını çizdi.