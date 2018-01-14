Güneydoğu'nun Halı İhracatı 1 Milyar 438 Milyona Ulaştı

Türkiye'nin ciddi halı üretim merkezi konumunda olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren üreticiler, ABD pazarına olan ihracatlarını arttırmayı hedefliyor. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB)'in elde ettiği veriler kapsamında, 2016 senesinde 1 milyar 285 milyon 470 bin dolar seviyesinde olan halı ihracatı, 2017 senesinde yüzde 11.9 oranında artarak 1 milyar 438 milyon 294 bin dolara yükseldi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda GAHİB Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2017 sezonunun halıcılar için oldukça başarılı geçtiğini ve 2018 senesinden çok ümitli olduklarını dile getirdi. Özellikle Avrupa ve Amerika pazarlarında ihracat oranlarının arttığına işaret eden Kaplan, 2017 senesinde 1 milyon 438 milyon dolar tutarında halı ihraç edildiğini bildirdi. 2018 senesinde bu ihracat rakamlarını 1 milyar 600 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Kaplan, bu rakamlara ulaşacaklarını öngördüğünü ifadelerine ekledi.

2017 senesine başlarken bir çok problemle karşı karşıya kaldıklarını anımsatan Kaplan, tüm problemlere karşın sezon içinde bu durumun düzeltildiğini belirtti ve hükümete teşekkürlerini sundu. 2017 senesinde yürürlüğe giren Kredi Garanti Fonu (KGF)'nin teminat ihtiyacı olan şirketlere ciddi oranda fayda sağladığına işaret eden Kaplan, KGF'nin şirketlerin rahat çalışma koşullarına ortam hazırladığına değindi. Mısır ile Türkiye ilişkilerinin çok başarılı olmadığını anımsatan Kaplan, günden güne bu ülkeyle olan ihracatın da arttığına işaret etti. Libya, Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde de problemler yaşandığını ifade eden Kaplan, bu ülkelerle de yaşanan problemlerin atlatıldığını belirtti. Rusya ve Türk cumhuriyetlerine yapılan ihracatın artacağını öngören Kaplan, 2018 senesinin başarılı bir sezon olacağını düşündüğünü aktardı.

En Çok İhracat Amerika'ya Yapılır

Geçtiğimiz sene en çok halının ABD'ye ihraç edildiğinin bilgisini veren Kaplan, geçmiş dönemlerde halı pazarında birinci sırada Suudi Arabistan olduğunu, zamanla bu birinciliği ABD'nin aldığını anlattı. Günümüzde ABD pazarındaki artışın yüzde 40.4 oranında olduğuna dikkat çeken Kaplan, Amerika kıtasındaki ülkelere 350 milyon doları aşkın ihracat gerçekleştirdiklerini ve bu ülkelere gerçekleştirilen ihracat oranının ise yüzde 41.1 seviyesine ulaştığına işaret etti. Kaplan, bu sene en çok ürünü Amerika'ya satacaklarını düşündüklerini belirtti.