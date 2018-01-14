MTV Ödemeleri Adil Değil!
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MTV Ödemeleri Adil Değil!


MTV Ödemeleri Adil Değil!
MTV Ödemeleri Adil Değil! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-14 Saat: 23:30:10
Anasayfa Otomotiv MTV Ödemeleri Adil Değil!

Ruhsatında minibüs yazan araçlar için otobüs vergisi ödendiğine işaret eden TŞOF Başkanı Apaydın, bu adaletsizliğin 2019 senesi itibarıyla ortadan kalkmasını dilediğini ve motorlu taşıtlar vergisinde düzenin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Ruhsatında minibüs yazan araçların otobüs vergisi ödediğine değinen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, bu vergiye yönelik düzenleme yapılmasının gerekliliğine ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nde adaletin sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekti. Yapmış olduğu değerlendirmede Apaydın, minibüslerden otobüs vergisi alınmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Maliye Bakanı Naci Ağbal ile problemin çözülmesi için temas kurduklarını ifade eden apaydın, ilgili kanunda yapılacak değişiklikle 2019 senesi itibarıyla her araç sahibinin, ruhsatında hangi tür araç yazıyorsa ona uygun verginin verilmesini hedeflediğini anlattı.

Otomobillerden Minibüs Vergisi Alınıyor

1 ila 3 yaşındaki minibüslerin senelik Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nin 2018 senesinde 888 lira olduğunun bilgisini veren Apaydın, buna rağmen bu araçların vergi uygulamasında otobüs olarak farz edildiğini ve 2 bin 241 lira vergi ödemesi gerçekleştirildiğini vurguladı. 10 koltuklu araçların otomobil sayılması gerekmesine rağmen minibüs olarak farz edildiğine değinen Apaydın, bu araçların 4 bin 300 lira yerine 888 lira vergi ödediğini anlattı. Bu araçların genellikle taksi ruhsatı bulunmayan korsan taksiciler tarafından kullanıldığına işaret eden Apaydın, vergi mükellefi olan ruhsatlı minibüslerin ise cezalandırıldığını ve otobüs vergisi ödediğini aktardı. Apaydın, 2019 senesinden sonra bu problemin ortadan kalkmasını dilediklerini belirtti.

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