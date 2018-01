Türkiye Et İhraç Eden Ülke Konumuna Gelecek

Editör ve muhabirlere gündem hakkında değerlendirmelerini sunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Savunma Bakanlığı'nın askerlerin sağlıklı ve güvenli beslenmesine yönelik kaliteli ve uygun fiyatlı ürün almak için bakanlığa başvuru yaptıklarını anlattı. Bakan Fakıbaba, bakanlığa gelen bu başvuruyu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Protokolün uygulanması ile çiftçilere de ciddi boyutta katkılar sağlanacağına işaret eden Fakıbaba, bakanlık ve çiftçiler arasında 750 milyon lira civarında bir alışverişin söz konusu olduğunu belirtti. Bakanlığa bağlı kuruluşlar olan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Et ve Süt Kurumu gibi işletmelerden ürün alınması nedeniyle bu kuruluşlara bağlı olan çiftçilerin de ekonomik yönden destekleneceğine dikkat çeken Fakıbaba, bu durum sayesinde çiftçilerin gelirinde iyileşme sağlayacaklarını, Milli Savunma Bakanlığı'nın kaliteli ve uygun fiyatlı ürün satın almış olacağını ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın hizmet sunduğu için memnuniyet duyacağını aktardı. Fakıbaba, bu durumdan herkesin kazanacağını ifade etti.

Bazı kışlalarda askerlerin zehirlenme durumunun olduğunu anımsatan Fakıbaba, gıda sektöründe sanayileşmiş şirketler olduğunu fakat bir hatanın tüm şirketlere etki ettiğini anlattı. Bu nedenle denetimlerin sıkılaştığına dikkat çeken Fakıbaba, Türkiye'de tüm vatandaşların birbirini çok iyi kontrol etmesinin gerekliliğine değindi.

Bir Şirketin Hatası Tüm Gıda Şirketlerine Duyulan Güveni Zedeliyor

Bir şirketin hatasının diğer şirketlere de etki ettiğinin altını çizen Fakıbaba, bütün işletmelerdeki gıdaların güvenli olmadığını belirtti. Belirli zamanlarda bu tür olaylar yaşandığını aktaran Fakıbaba, bu durumlarda şirketlere gereken cezaların uygulandığını söyledi. Fakıbaba, belirli bir tarih vermediğini fakat Türkiye'nin et ithal alan değil, et ihraç eden bir ülke haline geleceğini dile getirdi.

Muhalefetin et ithalatına yönelik eleştirileri hakkında değerlendirmede bulunan Fakıbaba, Sırbistan ilke et alışverişi için anlaşma yaptıklarını fakat bu ülkeden henüz et gelmediğini anlattı. Türkiye'nin hayvan kesimlerine yönelik belirli koşulların olduğuna değinen Fakıbaba, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu, 5 bin ton et satın alınmasının bile İstanbul'un bir günlük et ihtiyacının çok az bir bölümünü karşıladığını belirtti. Fakıbaba, ithal alım sürecinin yalnızca et ve besi hayvanlarıyla sınırlı kalmayacağını ifade ederek, başka ürünlerin ticaretinin de yapılacağını bildirdi.