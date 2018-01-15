Mehmet Şimşek Uluslararası Yatırımcılar İle Görüşecek
Advert Advert Advert


Mehmet Şimşek Uluslararası Yatırımcılar İle Görüşecek


Mehmet Şimşek Uluslararası Yatırımcılar İle Görüşecek
Mehmet Şimşek Uluslararası Yatırımcılar İle Görüşecek Hatice Demir - Tarih: 2018-01-15 Saat: 08:22:39
Anasayfa Eko Gündem Mehmet Şimşek Uluslararası Yatırımcılar İle Görüşecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Londra’da gerçekleştireceği toplantılarda uluslararası yatırımcılar ile bir araya gelecek.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ülkemizin farklı alanlardaki yatırımlarının fon ihtiyacının karşılanabilmesi amacı ile Londra’da bir takım ziyaretlerde bulunmak için İngiltere’ye gitti. Burada gerçekleştireceği toplantılarda her biri 20-25 trilyon dolarlık varlıkları yöneten fonların yöneticileri ve temsilcileri ile bir araya gelecek olan Şimşek bu toplantılardan önemli miktarlarda yatırım fonu elde ederek dönmeyi planlıyor.

Yüzün Üzerinde Yatırımcı İle Görüşme Planlandı

Çarşamba gününe kadar Londra’da görüşmeler yapacak olan Başbakan Yardımcısı Şimşek’in öncelikle 100’den fazla yatırımcıya başta büyüme olmak üzere ülke ekonomisindeki olumlu gelişmeler ve gerçekleştirilen reformları anlatması planlanıyor. Yatırımcılara sunulan farklı devlet teşvikleri ve fırsatlarını da dile getirecek olan Şimşek ülkemizin her yerden gelecek yatırımcı için oldukça cazip olduğunu bir kere daha dile getirecek. Toplantıya katılacak yatırımcıların 25 trilyon dolara yakın varlık fonlarını yönettikleri tahmin ediliyor.

Toplantılarda dile getirilecek gündem maddeleri arasında Türkiye’nin 2017 yılında elde ettiği rekor büyüme ilk sırada yer alacak. Hükümetin bu büyüme rakamını elde edebilmek için gerçekleştirdiği reformlar, istihdama sağladığı destekler, yatırımlar için sunulan teşvikler, yabancı yatırımcılara sağlanan arsa ve bina destekleri de diğer önemli gündem maddeleri.

İkili Görüşmeler de Yapılacak

Şimşek, hem varlık fonu yöneticileri hem de çeşitli firmalar ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Birçok alanda farklı üretim sahaları ile ilgili bilgi verecek olan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Çarşamba sabahı ülkeye dönmesi bekleniyor. 

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Borsa İstanbul Uluslararası Piyasalardan Negatif Ayrıştı
Borsa İstanbul Uluslararası Piyasalardan Negatif Ayrıştı
Türk İş Adamları Katar’da!
Türk İş Adamları Katar’da!