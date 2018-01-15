Mehmet Şimşek Uluslararası Yatırımcılar İle Görüşecek

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ülkemizin farklı alanlardaki yatırımlarının fon ihtiyacının karşılanabilmesi amacı ile Londra’da bir takım ziyaretlerde bulunmak için İngiltere’ye gitti. Burada gerçekleştireceği toplantılarda her biri 20-25 trilyon dolarlık varlıkları yöneten fonların yöneticileri ve temsilcileri ile bir araya gelecek olan Şimşek bu toplantılardan önemli miktarlarda yatırım fonu elde ederek dönmeyi planlıyor.

Yüzün Üzerinde Yatırımcı İle Görüşme Planlandı

Çarşamba gününe kadar Londra’da görüşmeler yapacak olan Başbakan Yardımcısı Şimşek’in öncelikle 100’den fazla yatırımcıya başta büyüme olmak üzere ülke ekonomisindeki olumlu gelişmeler ve gerçekleştirilen reformları anlatması planlanıyor. Yatırımcılara sunulan farklı devlet teşvikleri ve fırsatlarını da dile getirecek olan Şimşek ülkemizin her yerden gelecek yatırımcı için oldukça cazip olduğunu bir kere daha dile getirecek. Toplantıya katılacak yatırımcıların 25 trilyon dolara yakın varlık fonlarını yönettikleri tahmin ediliyor.

Toplantılarda dile getirilecek gündem maddeleri arasında Türkiye’nin 2017 yılında elde ettiği rekor büyüme ilk sırada yer alacak. Hükümetin bu büyüme rakamını elde edebilmek için gerçekleştirdiği reformlar, istihdama sağladığı destekler, yatırımlar için sunulan teşvikler, yabancı yatırımcılara sağlanan arsa ve bina destekleri de diğer önemli gündem maddeleri.

İkili Görüşmeler de Yapılacak

Şimşek, hem varlık fonu yöneticileri hem de çeşitli firmalar ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Birçok alanda farklı üretim sahaları ile ilgili bilgi verecek olan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Çarşamba sabahı ülkeye dönmesi bekleniyor.