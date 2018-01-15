15.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Haftanın ilk işlem gününe Euro’nun dolara karşı aldığı değer damgasını vurdu. 4,5853 liradan işlem gören Euro kuru paritenin tarihi bir zirveye ulaşarak 1,2224’e ulaşmasına neden oldu. Dolar ise yeni haftaya 3,75 liradan başladı.

Piyasalarda yeni hafta sakin bir seyirle başladı. Hafta içerisinde gerek ülke içerisinde gerek yabancı piyasalarda gelecek haberler kurun yönünü belirleyecek. Özellikle ABD’den gelecek enflasyon verileri ve de henüz karar aşamasında bulunan davada Halkbank’ın ceza alıp almayacağı piyasanın haftalık gidişatını ortaya koyacak gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Bu hafta kripto para piyasası da yakından takip edilecek. Bitcoin’deki düşüşün devamının gelip gelmeyeceği sürekli tartışılan bir konu arasında yer alırken, kripto para işlem hacminin yeniden 725 milyar dolar seviyesine gerilemesi dikkatlerden kaçmadı.

Dolar Ne Kadar?

Geçtiğimiz haftayı 3,7489’dan kapatan Dolar kuru bugün güne 3,7501 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Geçtiğimiz haftayı 4,5736 liradan kapatan Euro kuru bugün güne 4,5853 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro’nun doların üzerinde değer kazanması paritenin tarihi bir seviye olan 1,2224 seviyesine çıkmasına neden oldu.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimi yüzde 2 değer kaybederek 13 bin 547 dolar seviyesine düştü.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 160,43 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

263,78 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.