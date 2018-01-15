Şeker Kotası Hafta İçerisinde Açıklanacak
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Şeker Kotası Hafta İçerisinde Açıklanacak


Şeker Kotası Hafta İçerisinde Açıklanacak
Şeker Kotası Hafta İçerisinde Açıklanacak Hatice Demir - Tarih: 2018-01-15 Saat: 09:04:28
Anasayfa Eko Gündem Şeker Kotası Hafta İçerisinde Açıklanacak

Bakan Fakıbaba, 2017-2018 pazarlama döneminin şeker kotasının önümüzde hafta açıklanacağını belirtti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba basın mensupları ile bir araya gelerek yeni yıl içinde gerçekleştirilecek projeler konusunda bilgi verdi. Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılarak yetkileri Bakanlığa devredilen Şeker Kurumu ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile ilgili de bilgi veren Bakan bu kurumların yapılanma ve organizasyonlarında gerçekleştirilecek değişiklikler noktasında çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yasa çerçevesinde früktoz ve glikozdan elde edilen oranların kotalarıyla şeker pancarı fabrikalarına verilmiş olan kotaların ciddi ve tarafsız bir biçimde denetleneceğini dile getiren Fakıbaba, kurallara uyma konusunda oldukça titiz olduklarının altını çizdi.

Herkes Yasalara Uymak Zorundadır

Konu ile ilgili yaptığı konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti yasalarının herkes için uyulması gerekli kurallar olduğunu vurgulayan Bakan Fakıbaba, kurallara uymayanların yaptırım ile karşı karşıya kalacağını dile getirdi. Bu kapsamda 2017-2018 pazarlama dönemi şeker kotasının önümüzdeki hafta içinde açıklanacağını belirten Bakan herkesin bu belirlenen kotaya uygun davranmasını beklediklerini ifade etti.

Yetki Devri Şeffaflık Sağlayacak

Bakan Fakıbaba TAPDK ve Şeker Kurumunun yetkilerinin Bakanlığa devredilmesinin piyasada şeffaflığın sağlanması konusunda önemli bir gündem maddesi olduğunu söyleyerek daha önce benzer şekilde yetki devrini aldıkları Et ve Süt Kurumu ve de Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde olduğu gibi daha şeffaf bir yönetim anlayışı ile halk için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

İnsan sağlığını korumak ve insanların mutlu olması için çaba sarf etmenin hükümetin vazifeleri arasında yer aldığını söyleyen Fakıbaba yasalar tarafından konulmuş kotaların aşılıp aşılmadığının kontrolünün sıkı bir şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba şeker kotası
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