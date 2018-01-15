MSC Cruises'den Erken Rezervasyon İmkanı

2018 Yaz sezonuna yönelik gemi turları Erken Rezervasyon kampanyasında, artık son günler! Gelecek yaz sezonuna dair, MSC Cruises’un yıl boyunca yaptığı satışların %55’inin satın alındığı Erken Rezervasyon döneminde, fırsatlar 30 Ocak 2018 Pazartesi gününe kadar devam ediyor.

Avrupa’nın en büyük Cruise firması MSC Cruises, Nisan ayından başlayan yaz sezonuna yönelik rezervasyon yaptıran seyahat severlere, kişi başı 300 Euro’ya varan indirimler uyguluyor. Akdeniz, Kuzey Avrupa, Baltıklar, Küba-Karayipler ve Birleşik Arap Emirlikleri gemi programlarında kalan son yerler için, en uygun fiyatlarla 30 Ocak’a kadar yerinizi ayırtabilirsiniz.