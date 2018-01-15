Bir Paylaşımı İle 3,3 Milyar Dolar Kaybetti

Facebook’un kurucusu ve hali hazırdaki yöneticisi Mark Zuckerberg şirket hakkındaki planları ve çalışmalarını dönem dönem kendi Facebook hesabından duyuruyor. Ancak son yaptığı duyuru hem kendisi hem de şirket hisseleri açısından hiç de iyi olmadı.

Facebook dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alıyor ve bu gücünü tamamıyla reklam anlamındaki kapasitesinden sağlıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde kurucu ve CEO Mark Zuckerberg insanların daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşamaları için Haber Kaynağı bölümünde insanların öncelikli olarak arkadaşları ile paylaşmak isteyeceği gönderilere öncelik vereceklerini ve bu gönderilerin haber akışının üst sıralarında yer alacağını duyurdu. Haber Kaynağı bölümündeki alan sınırlı olduğu için bu durum yayıncılar ve kurumlardan gelecek gönderiler ve genel içeriklerin daha az görüntülenme elde etmesine neden olacak.

Yatırımcılar Bu Gelişmeyi Beğenmedi

Her ne kadar Facebook kullanıcıları için oldukça olumlu bir kullanıcı deneyimi yaşatacak olsa da bu gelişme yayıncılar tarafından beğenilmedi. Firmanın reklam gelirlerinde düşüş yaşanacağını tahmin eden yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen satışlar Facebook hisselerinde yüzde 4,5 oranında bir değer kaybı yaşanmasına sebep oldu.

Dördüncülüğünü de Kaybetti

Mark Zuckerberg Facebook sahip olduğu Facebook hisseleri sayesinde dünyanın en zenginleri listesinde dördüncü sırada yer alıyordu. Ancak Zuckerberg’in servetinde yaşanan 3,3 milyar dolarlık düşüş ile toplam mal varlığı 74 milyar dolara düşmüş oldu. Bu da ona listenin dördüncü sırasındaki yerini de kaybettirdi. Onun yerine İspanyol milyarder Amancio Ortega geçti.