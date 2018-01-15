Herbalife Global Fitness'tan Kışın Egzersiz Uyarısı
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Herbalife Global Fitness'tan Kışın Egzersiz Uyarısı


Herbalife Global Fitness'tan Kışın Egzersiz Uyarısı
Herbalife Global Fitness'tan Kışın Egzersiz Uyarısı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-15 Saat: 09:35:08
Anasayfa Sağlık Herbalife Global Fitness'tan Kışın Egzersiz Uyarısı

Herbalife Global uzmanları tarafından insan vücudunun kışında egzersize ihtiyaç duyduğu açıklandı. Bu konuda bazı öneriler paylaşıldı.

Modern teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte saatlerimizi bilgisayar başında oturarak geçiriyoruz. Ancak araştırmalar, mevcut aktivite seviyeniz her ne olursa olsun, düzenli bir şekilde dengeli beslenmenin ve aktif bir yaşamın uzun vadede vücut sağlığını korumaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Herbalife Global Fitness Eğitim Direktörü Samantha Clayton, kışın formda kalmayı sürdürmek için adım adım nasıl ilerlenmesi gerektiğini anlattı, önemli ipuçlarını paylaştı.

Vücudunuzun Hareket İhtiyacını Görmezden Gelmeyin 
Haftanın 5 günü, en az 30 dakika egzersiz yapmak herkesin ihtiyacı. Böylelikle kemik yoğunluğu ve kas kütlesindeki artışın yanı sıra ne kadar enerjik hissettiğinize inanamayacaksınız. Bunun yanında vücudunuzda değişim yaratmak veya egzersiz performansınızı geliştirmek istiyorsanız, farklı yoğunluklarda 60-90 dakikalık egzersizler yapmalısınız.

Egzersizden Korkmayın!
Birçok insanının egzersizden uzak durmasının sebebi; sporu terlemek, yorulmak ve kas ağrılarıyla ilişkilendirmeleri. Terlemeyeceğinize söz veremem ancak spor yaparken yavaş ve kademeli bir yaklaşım izlediğinizde fitness sizin için vücut kompozisyonunuzda iyileşme, özgüven ve sağlık gibi daha pozitif çağrışımlar yapacaktır. Bir egzersiz rutinini hızla benimsemek kas ağrılarını artırabilir. Bu nedenle, vücudunuza iyi davranın ve egzersiz yoğunluğunuzun vücudunuza uygun olmasına özen gösterin. Eğer kaslarınız şimdiden ağrıyorsa, birkaç gün sadece hafif yürüyüşler ve esneme hareketleriyle ilerleyerek vücudunuzun toparlanmasına izin verin. Ertesi gün adım atamayacak hale gelmenin size bir faydası olmayacağını unutmayın. 

Aktif Yaşamı Eğlenceli Hale Getirin
Seçtiğiniz aktivitenin eğlenceli olmasına dikkat edin. Böylece bu aktiviteyi tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Önemli olan kendinize fazla yüklenmemeye dikkat etmeniz ve aktivite yoğunluğunuzu fitness seviyenize uygun olarak yavaş yavaş artırmanız. Unutmayın, hedeften saparsanız baştan başlamanız gerekir. Egzersizi bıraktığınızda, kardiyovasküler fitness seviyeniz ve kas yoğunluğunuzda bir miktar gerileme olacaktır. Ancak umutsuzluğa kapılmayın, çünkü bıraktığınız yerden geri başladığınızda vücudunuz öncekinden daha hızlı adapte olacaktır. Kasların muazzam bir hafızası vardır!

Fitness Seviyenizi Geliştirmenin 5 Yolu: 

  • -Her gün kas ve eklemlerinizin tamamını çalıştıran basit esneme egzersizleri yapın.
  • -Merdiven çıkarak, aracınızı gideceğiniz yerden uzağa park ederek, bahçeyle uğraşarak, dans ederek ve benzer aktivitelerle hareket miktarınızı artırın.
  • -Gün içerisinde düzenli yürüyüş yapın. Yürüyüş hızınızı yavaş yavaş artırarak yokuş tırmanmaya ve sonrasında tempolu ve hızlı yürüyüşe ya da koşuya geçin.
  • -Basit squat, lunge, şınav gibi direnç egzersizleri yapın ve sonrasında ağırlık egzersizleri ile antrenmanınızı tamamlayın.
  • -Ve en önemli madde: Vücudunuzu dinleyin. Evet, sınırlarınızı zorlayın ancak sakatlanmayacak ya da ertesi gün ağrıdan kıvranmayacak durumda olduğunuza emin olun.
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