Aksigorta Dönüşümüyle Uzakdoğu'yu Etkiledi

Aksigorta’nın 2017 başında hayata geçirdiği ve bir yıldır başarıyla uyguladığı Robot Süreç Otomasyonu (RPA), Uzak Doğulu sigorta şirketi Etiqa’ya örnek oldu.

Aksigorta Robot Süreç Otomasyonu (RPA) ekibi tarafından Etiqa’nın Singapur’da bulunan merkezinde, süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması ve RPA programlarından Blue Prisim’in etkin bir şekilde kullanılması konusunda eğitimler verildi.

20 Dakikalık İşlem 3 Dakikaya Düştü

Projeyi son bir yıldır 20’den fazla süreçte uygulayan Aksigorta, eğitimin yanı sıra Etiqa’da bir çalışanın iki farklı sistem üzerinden gerçekleştirdiği hasar dosyası açma işlemi sürecinin baştan sona çizilip sanal çalışanlar tarafından yürütülerek canlı ortama alınmasına destek verdi. Bu çalışma ile normal şartlarda bir çalışanın 20 dakikada gerçekleştirdiği hasar dosyası açma süresi, sanal çalışanla 3 dakikaya düştü.