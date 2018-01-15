Canon Son 32 Yıldır İlk 5'te!

Canon, sürdürdüğü işlerin küreselleşmesini etkin bir şekilde destekliyor ve bu nedenle denizaşırı ülkelerde patent almaya çok önem veriyor. Bunu gerçekleştirmek için, önemli her ülke ve bölgede o bölgeye özel iş stratejilerini, teknoloji ve ürün eğilimlerini dikkate alan bir patent başvuru stratejisi yürütüyor.
Canon A.B.D. Patent Sıralaması 2005–2017
|
Yıl
|
Genel
Sıralama
|
Japon şirketleri arasındaki sıralama
|
Patent
Adedi
|
2017
|
3.
|
1.
|
3,285
|
2016
|
3.
|
1.
|
3,665
|
2015
|
3.
|
1.
|
4,127
|
2014
|
3.
|
1.
|
4,048
|
2013
|
3.
|
1.
|
3,820
|
2012
|
3.
|
1.
|
3,173
|
2011
|
3.
|
1.
|
2,818
|
2010
|
4.
|
1.
|
2,551
|
2009
|
4.
|
1.
|
2,200
|
2008
|
3.
|
1.
|
2,107
|
2007
|
3.
|
1.
|
1,983
|
2006
|
3.
|
1.
|
2,366
|
2005
|
2.
|
1.
|
1,829
Not: 2016 ve 2017 patent sayıları IFI CLAIMS Patent Hizmetleri’nin yayınladığı rakamlara dayanmaktadır. 2005’ten 2015’e kadar olan rakamlar Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi’nden alınmıştır.
Canon, teknolojiye öncelik veren kurumsal DNA’sı ile araştırma ve geliştirme sonuçlarıyla ilişkili olarak, uygulamaların kalitesini yükseltmek için titiz ön uygulama araştırmaları yapıyor. Bunun yanı sıra Canon, Canon Grubu’nun yönetimi doğrultusunda ve teknolojik eğilimlere dayanarak, patent hakları alımını etkin bir şekilde artırmak için çalışıyor. Canon’un teknolojisi ile fikri mülkiyet bölümleri arasındaki yakın iş birliği ile şirket, fikri mülkiyet haklarını geliştirmenin yanında, teknolojik yeteneklerini de iyileştirmeyi hedefliyor.