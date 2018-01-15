Canon Son 32 Yıldır İlk 5'te!
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Canon Son 32 Yıldır İlk 5'te!


Canon Son 32 Yıldır İlk 5'te!
Canon Son 32 Yıldır İlk 5'te! Elif İşçi - Tarih: 2018-01-15 Saat: 09:40:36
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ABD Patent sıralamaları incelemeye alındığı zaman Canon'un son 32 yıldır sıralamanın ilk 5'inde olduğu ve asla aşağı sıralara düşmediği tespit edildi.

Canon, sürdürdüğü işlerin küreselleşmesini etkin bir şekilde destekliyor ve bu nedenle denizaşırı ülkelerde patent almaya çok önem veriyor. Bunu gerçekleştirmek için, önemli her ülke ve bölgede o bölgeye özel iş stratejilerini, teknoloji ve ürün eğilimlerini dikkate alan bir patent başvuru stratejisi yürütüyor.

Canon A.B.D. Patent Sıralaması 2005–2017

Yıl

Genel

Sıralama

Japon şirketleri arasındaki sıralama

Patent

Adedi

2017

3.

1.

3,285

2016

3.

1.

3,665

2015

3.

1.

4,127

2014

3.

1.

4,048

2013

3.

1.

3,820

2012

3.

1.

3,173

2011

3.

1.

2,818

2010

4.

1.

2,551

2009

4.

1.

2,200

2008

3.

1.

2,107

2007

3.

1.

1,983

2006

3.

1.

2,366

2005

2.

1.

1,829

 

Not: 2016 ve 2017 patent sayıları IFI CLAIMS Patent Hizmetleri’nin yayınladığı rakamlara dayanmaktadır. 2005’ten 2015’e kadar olan rakamlar Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi’nden alınmıştır.

Canon, teknolojiye öncelik veren kurumsal DNA’sı ile araştırma ve geliştirme sonuçlarıyla ilişkili olarak, uygulamaların kalitesini yükseltmek için titiz ön uygulama araştırmaları yapıyor. Bunun yanı sıra Canon, Canon Grubu’nun yönetimi doğrultusunda ve teknolojik eğilimlere dayanarak, patent hakları alımını etkin bir şekilde artırmak için çalışıyor. Canon’un teknolojisi ile fikri mülkiyet bölümleri arasındaki yakın iş birliği ile şirket, fikri mülkiyet haklarını geliştirmenin yanında, teknolojik yeteneklerini de iyileştirmeyi hedefliyor.

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