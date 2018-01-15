Canon Son 32 Yıldır İlk 5'te!

Canon, sürdürdüğü işlerin küreselleşmesini etkin bir şekilde destekliyor ve bu nedenle denizaşırı ülkelerde patent almaya çok önem veriyor. Bunu gerçekleştirmek için, önemli her ülke ve bölgede o bölgeye özel iş stratejilerini, teknoloji ve ürün eğilimlerini dikkate alan bir patent başvuru stratejisi yürütüyor.

Canon A.B.D. Patent Sıralaması 2005–2017

Yıl Genel Sıralama Japon şirketleri arasındaki sıralama Patent Adedi 2017 3. 1. 3,285 2016 3. 1. 3,665 2015 3. 1. 4,127 2014 3. 1. 4,048 2013 3. 1. 3,820 2012 3. 1. 3,173 2011 3. 1. 2,818 2010 4. 1. 2,551 2009 4. 1. 2,200 2008 3. 1. 2,107 2007 3. 1. 1,983 2006 3. 1. 2,366 2005 2. 1. 1,829

Not: 2016 ve 2017 patent sayıları IFI CLAIMS Patent Hizmetleri’nin yayınladığı rakamlara dayanmaktadır. 2005’ten 2015’e kadar olan rakamlar Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi’nden alınmıştır.

Canon, teknolojiye öncelik veren kurumsal DNA’sı ile araştırma ve geliştirme sonuçlarıyla ilişkili olarak, uygulamaların kalitesini yükseltmek için titiz ön uygulama araştırmaları yapıyor. Bunun yanı sıra Canon, Canon Grubu’nun yönetimi doğrultusunda ve teknolojik eğilimlere dayanarak, patent hakları alımını etkin bir şekilde artırmak için çalışıyor. Canon’un teknolojisi ile fikri mülkiyet bölümleri arasındaki yakın iş birliği ile şirket, fikri mülkiyet haklarını geliştirmenin yanında, teknolojik yeteneklerini de iyileştirmeyi hedefliyor.