Genç İstihdamına Teşvik Geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu basın mensupları ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Türk gencinin önünün açılması ve genç istihdamının artırılması için sürekli projeler geliştirdiklerinin altını çizen Bakan Sarıeroğlu, bu kapsamda 2018 yılında “1 senden, 1 benden” uygulamasını başlatacaklarını belirtti. Bu istihdam paketinde öncelikle 1 ila 3 işçi çalıştıran iş yerlerinde 18-25 yaş arasındaki çalışanlara yer verilmesini destekleyeceklerini dile getiren Bakan, bu konu ile ilgili özellikle gençler ile yaptıkları görüşmelerde onların da görüşlerini alarak yola çıktıklarını söyledi. Proje kapsamında genç işçilerin vergi ve sigorta da dahil olmak üzere İşkur tarafından karşılanacağını söyleyen Bakan bu konu ile ilgili çalışmaların çok yakında tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

İşbaşı Eğitim Ücreti Artırıldı

Bakanlık olarak işbaşında eğitime çok önem verdiklerini söyleyen Sarıeroğlu, artık mesleki eğitim kurslarının İŞKUR tarafından düzenlenmeyeceğini, işverenlerin kendi ihtiyaçları kapsamında diledikleri alanlarda mesleki eğitim verebileceklerini belirtti. Gençlerin de eğitim almak istedikleri alanda İŞKUR’a başvurma olanağının bulunduğunu söyleyen Bakan işbaşı eğitim desteklerinin de 54 liradan 75 liraya çıkarıldığını vurguladı.

Taşeron Çalışma Tarihe Karıştı

Geçtiğimiz yıl içerisinde Bakanlık ve hükümet olarak çok önemli projelere imza attıklarını ifade eden Bakan Sarıeroğlu artık taşeron çalışma kavramının tarihe karıştığını belirtti. Taşeron işçiler ile ilgili projenin kişilerin çalışma şartlarında büyük bir avantaj sağladığını beyan eden Bakan yılların sorunu olarak görülen 4/C’nin sona ermesinden dolayı mutlu olduklarını beyan etti.