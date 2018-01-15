Aqua Florya'da Yeni Dönem Başlıyor
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Aqua Florya'da Yeni Dönem Başlıyor


Aqua Florya'da Yeni Dönem Başlıyor
Aqua Florya'da Yeni Dönem Başlıyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-15 Saat: 09:46:33
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İstanbul'un en önemli alışveriş merkezlerinden birisi olan Aqua Florya açılan Seasha ve Wondera ile yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

İstanbul’un en ayrıcalıklı alışveriş merkezlerinden Aqua Florya’da hayata geçen Seasha ve Wondera misafirlere yepyeni bir deneyim sunuyor. Seasha, çok özel menüsü ve etkileyici manzarası ile dikkat çeken bir restoran olma özelliği taşırken, Wondera ise hem küçüklere hem de büyüklere keyifli anlar yaşatacak renkli bir oyun alanı olarak öne çıkıyor.

Aqua Florya’nın teras katında konumlanan Seasha, özel mekan tasarımı, şık ayrıntıları ve muhteşem manzarası ile bambaşka bir yemek deneyimi sunuyor. Seasha’nın tamamen misafirlerine özel olarak hazırlanan yemek menüsünde hem Türk hem de Dünya lezzetlerine atıfta bulunan reçeteler yer alıyor.

Konseptini rahatlık ve samimiyet üzerine kuran Seasha’da, özellikle gün batımı manzarası eşliğinde geçecek akşam yemekleri unutulmaz anlar yaşatacak.

Oyun Cenneti Wondera

Aqua Florya’da eğlence ve konforu bir arada sunan Wondera, yaş ayrımı yapmadan hem küçük hem de büyük oyun tutkunlarına hitap ediyor. Birçok oyun konseptini bünyesinde barındıran mekanda, Sega oyunlarından ice hokey’e, basketboldan araba yarışına kadar birçok oyun teması yer alıyor.

Wondera’nın en heyecan uyandıran alanlarından birini ise VR alanı oluşturuyor. Roller Coaster heyecanını sanal gerçeklik gözlüğü yardımı ile sunan mekan, misafirlerine hem fiziksel hem de görsel olarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Bekarlığa veda ve doğum günü kutlamalarının yanı sıra istenilen her konsepte uygun olma mottosu ile tasarlanan Wonderoom ise Wondera’nın alternatif bir etkinlik alanı olarak öne çıkıyor.

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