Türk Lirası İle Tasarruf Artırılmalı
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Türk Lirası İle Tasarruf Artırılmalı


Türk Lirası İle Tasarruf Artırılmalı
Türk Lirası İle Tasarruf Artırılmalı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-15 Saat: 10:10:42
Anasayfa Eko Gündem Türk Lirası İle Tasarruf Artırılmalı

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Türk Lirası ile tasarruf alışkanlığının artırılmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın gündem ve piyasaları değerlendirdi. Ülkemizdeki yatırımcının Türk Lirası ile tasarruf yaparak Türk Lirası üzerinden planlamasını yapması gerektiğini vurgulayan Aydın, ikinci bir para biriminin toplam tasarruflar arasında yer almaması gerektiğini vurguladı. Ekonomik gelişmeler ve dalgalı döviz kuru nedeni ile gençlerin ve hatta ilk okul çocuklarının bile harçlıklarını dövize yatırdığı bir ekonomiye sahip olduğumuzu dile getiren Aydın, bu sorunun çözümünün sağlanmasının yatırımcının önünü görebilmesi açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Dolarizasyon Azaltılmalı

Hükümet tarafından yapılan uygulamaların birçok alanda dolar endeksli düşünmeyi önlediğini dile getiren Aydın, artık döviz ile gelir elde etmeyen işletmelerin de döviz ile borçlanamayacağını bunun da dolarizasyonu önlemek açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Eskiden insanların maaşlarını aldıktan sonra döviz bürolarından dolar yaptırdıklarını ifade eden Aydın, günümüzde nasıl olsa düşecek gözüyle bakıldığı için doların eski önemini yitirdiğini belirtti.

Enflasyon Düşürülürken Verimlilik Es Geçilmemeli

2017 yılının büyüme anlamında büyük bir adım attığını söyleyen Başkan Aydın, 2018 yılında ise ana hedefin enflasyonun düşürülmesi olacağını dile getirdi. Bu süreçte amacın sadece enflasyon rakamlarının arzu edilen rakama çekilmesi değil bunun kademeli ve verimli bir şekilde yapılması olması gerektiğini ifade eden Aydın, enflasyonu şeker hastalığına benzetti. Yüksek enflasyonun öldürmediğini ancak içten içe tüm sistemi çökerttiğini belirten Başkan Aydın, Türkiye gibi ekonomi ve finans piyasası dışarıya yüksek oranda bağımlı bir ülkenin enflasyon sorununu verimli bir şekilde çözmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın
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