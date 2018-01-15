Yabancı Yatırımcıların Yeni Gözdesi Çukurova

İnşaat sektöründe 25 yıldır gerçekleştirdiği prestijli konut projeleri ile öne çıkan SON Grup bünyesindeki şirketlerden Adania Yatırım, Çukurova bölgesini dünyaya tanıtmayı ve bölgeye yatırımcı çekmeyi hedefliyor. Adania Yatırım Başkanı Cihangir Son, Çukurova’nın gelecek dönemde yapılması planlanan yatırımlarla birlikte Türkiye'de bölgesel kalkınmada potansiyeli en yüksek bölgelerin başında geldiğine dikkat çekti. Amerika’daki Kaliforniya bölgesinin Türkiye’deki karşılığının Çukurova olduğunu söyleyen Son, güçlü bir iklim ve ulaşım avantajı bulunan bölgenin, Türkiye’nin Akdeniz’e, Ortadoğu’ya ve Afrika’ya açılan kapısı olduğunun altını çizdi. Son, Adana, Hatay ve Osmaniye illerinin 2017 yılının ilk çeyreğinde Yoğun Yatırım Teşvik Belgesi alan iller arasında yer aldığını da hatırlattı.

Adana ve Mersin’deki projeleriyle 1993 yılında inşaat sektörüne adım atan Son Grup’un bünyesinde 2014 yılında kurulan Adania Yatırım, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye şehirlerini içine alan Çukurova bölgesine yabancı sanayi yatırımları çekmeyi hedefliyor. İş dünyası temsilcilerinin doğup büyüdükleri bölgelerin de kalkınması için gerekli özveriyi ve çalışmayı göstermeleri gerektiğine inanan Adania Yatırım Başkanı Cihangir Son, böylelikle Türkiye’nin her bölgesinin eşit seviyede büyüyebileceğini ve daha hızlı gelişme kaydedileceğini ifade etti. Çukurova bölgesinin, gelecek dönemde yapılması planlanan yatırımlarla birlikte Türkiye'de bölgesel kalkınmada potansiyeli en yüksek bölgelerin başında geldiğine dikkat çeken Cihangir Son, Çukurova’da nüfus artışına paralel bir şekilde katma değer sağlayacak yatırımlara olan ihtiyacın da yükseldiğini söyledi.

Çukurova Birkaç Yıl İçinde Çok Daha Hızlı Büyüyecek

Amerika’daki Kaliforniya bölgesinin Türkiye’deki karşılığının Çukurova olduğunu ifade eden Son sözlerini şöyle sürdürdü; “Sanayi yatırımları açısından kapasitesi dolmak üzere olan Marmara’ya alternatif gösterilebilecek bölgelerin başında Çukurova geliyor. Çukurova’nın oldukça güçlü bir iklim ve ulaşım avantajı bulunuyor. Türkiye'nin en büyük limanı olan Mersin Uluslararası Limanı, Adana Uluslararası Havaalanı, TEM yolları ve demiryollarına sahip olan Çukurova, Türkiye’nin Akdeniz, Ortadoğu ve Afrika’ya açılan kapısı olarak önemli bir lojistik avantajı da sunuyor. Yeni uluslararası havalimanı bölgenin önemini daha da artıracak. Yatırım için yeterli arsa stoğunun bulunması ve maliyetlerin düşük olması gibi artıları bulunan Çukurova, tüm bu yönleri ile sanayi yatırımı için ideal bir bölge. Adania Yatırım olarak tarım, otomotiv, enerji, gıda, sağlık, bilişim, makine, maden, turizm, gayrimenkul ve altyapı gibi birçok alanda önde gelen bir bölge olan Çukurova’nın önümüzdeki birkaç yıl içinde çok daha hızlı bir şekilde büyüyeceğine yürekten inanıyoruz.”

Dev Yatırım Potansiyeli

Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre Adana, Hatay ve Osmaniye illerinin 2017 yılının ilk çeyreğinde Yoğun Yatırım Teşvik Belgesi alan iller arasında yer aldığını hatırlatan Son, “Gerek Adana'da gerekse Mersin, Osmaniye ve Hatay'da üretim faktörleri açısından dev bir yatırım potansiyeli var. Çukurova bölgesine yapılacak yatırımların Türkiye’nin ekonomik büyümesine, yabancı yatırımcıların kar payının yükselmesine ve yatırımcı şirketlerin dünya çapında prestijlerinin artmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte ülkeler arası diyaloğu güçlendirecek ve gelecekte her iki tarafa da büyük katkılar sağlayacak adımlara vesile olacağına inanıyoruz. Biz de Adana kökenli bir şirket olarak vatanımız için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışırken atılacak daha çok adımımız olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Yabancı Yatırımcıları Çukurova’ya Yönlendirmeyi Hedefliyor

Son Grup olarak çeyrek asırlık şirket tarihleri boyunca Türkiye'de önemli projelere imza attıklarını belirten Cihangir Son, “Ulusal ve uluslararası arenada ciddi projeler geliştiren ve istikrarlı büyüme politikasına sahip kurumsal firmalarla diyalog içindeyiz. Grubumuzdan aldığımız güçle Adania Yatırım olarak, Türkiye’ye ilgi duyan yabancı yatırımcıları Çukurova bölgesine yönlendirmeyi hedefliyoruz. Katıldığımız uluslararası fuarlar, konferanslar, işbirliği toplantıları ve özel görüşmelerle bölgemizi yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtmak için çalışıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.