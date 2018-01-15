2018 Yılında İstihdam Artacak

Kariyer.net’in Türkiye’de istihdam piyasasının nabzını tuttuğu İstihdam Endeksi’nin Aralık 2017 sonuçları açıklandı. Aralık ayında yeni iş ilanı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41 oranında artış kaydederken Yazılım Uzmanı ve Mühendis gibi teknik pozisyonlara olan taleplerdeki artış ise dikkat çekti.

Dijital teknolojileri kullanarak daha fazla aday ve işvereni doğru işle buluşturma vizyonuyla hareket eden Kariyer.net’in 9 yıldır her ay düzenli olarak yayınladığı İstihdam Endeksi’nin Aralık 2017 sonuçları, 2018 için de umut verdi. Aralık ayında yeni iş ilanı sayısı 18.720 olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 41’lik artış yaşandı.

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal: “İstihdam Piyasasında Olumlu İvme Var”

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, geçen yılın son ayına ilişkin yaptığı değerlendirmede, istihdam piyasasının yılı büyümeyle kapadığını belirterek, “Yılın son istihdam endeksi, istihdam piyasasında geçen yılın ilk çeyrek döneminden itibaren başlayan hareketliliğin ivme kazanarak devam ettiğini gösteriyor. Teknik pozisyonlara olan talep dikkat çekerken, müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak isteyen firmaların verdiği satış sonrası hizmet nedeniyle Çağrı Merkezi Elemanına olan ihtiyacın da arttığı görülüyor. Kariyer.net olarak mavi yaka iş ihtiyaçlarını karşılamak için hayata geçirdiğimiz lokasyon bazlı iş arama uygulaması ‘İşin Olsun’un Aralık 2017 verileri de mavi yaka istihdam piyasasında da canlılık yaşandığına işaret ediyor” açıklamasını yaptı.

Çağrı Merkezi Elemanına Dikkat Çeken Talep

Aralık ayında en çok ilan yayınlanan pozisyon Satış Temsilcisi pozisyonu oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en çok artış yakalayan pozisyonları incelediğimizde ise ilk sırayı %33’lük artışla Yazılım Uzmanı ve Mühendis pozisyonları paylaştı. Firmaların satış sonrası verdiği destek hizmetinin artması nedeniyle son dönemde dikkat çekici biçimde talep gören Çağrı Merkezi Elemanı pozisyonu ise %30’luk bir artışla üçüncü sırada yer aldı. Geçen aya göre en büyük düşüş ise İK Uzmanı (-7%) ve Muhasebe Elemanı (-5%) pozisyonlarında yaşandı.

Turizm Kentleri Antalya ve İzmir İlk Sırada…

İller bazında geçen yılın aynı ayına göre yapılan değerlendirmede ilan sayısında en yüksek artış yaşayan şehirlerin %42 ile Antalya, %39 ile İzmir olduğu görüldü. Ankara ile Tekirdağ ise %33’lük artışla üçüncü sırayı paylaştı. Kış mevsiminin başlaması nedeniyle turizm kentlerinde beklenen düşüşün gerçekleşmediği; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle de hem Antalya’da hem İzmir’de artışın devam ettiği görüldü.

Tekstil Yine Zirvede

Aralık ayının lider sektörü 5.930 adet ilanla Tekstil sektörü oldu. Tekstil sektörü 2016’nın aynı ayına oranla %32’lik bir artış kaydetti. Üretim-Endüstriyel Ürünler sektörü 5.903 ilanla ikinci sırada yer alırken geçen senenin aynı ayına oranla %38 artış ile dikkatleri üzerine topladı. Aralık 2016’ya göre en fazla artış yaşayan diğer sektörler %33’lük oranla Bilişim ve %31’lik artışla Elektrik-Elektronik oldu. Yapı, Gıda ve Ticaret sektörleri ise geçen aya göre %7’lik düşüş yaşadı.

Mavi Yakalı İstihdam Piyasasında Canlılık

Kariyer.net’in mavi yakalı istihdam piyasasına yeni bir soluk kazandıran mobil uygulaması “İşin Olsun”un verilerine göre, Aralık ayında en çok başvuru alan mavi yaka pozisyonlar Sekreter, Garson, Temizlik Görevlisi, Çağrı Merkezi Elemanı ve Şoför/Sürücü oldu. Uygulamada telefonla en çok başvuru alan pozisyonlar ise Garson, Temizlik Görevlisi, Sekreter, Şoför/Sürücü ve Aşçı olarak sıralandı. İşin Olsun’da Aralık ayında yayınlanan yeni iş ilanları ise en çok şu pozisyonlarda oldu: Garson, Güzellik Elemanı, Sekreter, Temizlik Görevlisi ve Danışman.