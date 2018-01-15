İhracat Şampiyonları Ödüllendirildi
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İhracat Şampiyonları Ödüllendirildi


İhracat Şampiyonları Ödüllendirildi
İhracat Şampiyonları Ödüllendirildi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-15 Saat: 10:21:22
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Ege İhracatçıları Birliği tarafından 2017 yılında toplam 5.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiği öğrenildi. Bunun üzerine ihracatçıların ödüllendirildiği bir gece düzenlendi .

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)’nden 2017 yılında 5.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren ve EİB’nin ihracatının yüzde 46’sına imza atan ihracat şampiyonu 56 firma Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde zirveye çıkmanın gururunu yaşadı.

İzmir Swissotel Grand Efes’te düzenlenen “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde, İhracat şampiyonları, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk’ün elinden ödüllerini aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye 2017 yılında gerçekleştirdiği 12 milyar dolarlık ihracatı ifade eden temsili çek hediye ederken, 2018 yılı hedefini 13 milyar dolar olarak belirledi.

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