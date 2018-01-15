Kanal İstanbul Projesinin Güzergahı Açıklandı
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Kanal İstanbul Projesinin Güzergahı Açıklandı


Kanal İstanbul Projesinin Güzergahı Açıklandı
Kanal İstanbul Projesinin Güzergahı Açıklandı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-15 Saat: 10:26:11
Anasayfa Eko Gündem Kanal İstanbul Projesinin Güzergahı Açıklandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kanal İstanbul projesinin güzergahını açıkladı.

2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve çılgın proje şeklinde değerlendiren Kanal İstanbul projesinin detaylarını basın mensupları ile paylaştı. Uzun zamandır merakla beklenen projede son aşamaya gelindi. Ağustos 2017 tarihinden itibaren güzergah belirleme çalışmalarının başladığını ifade eden Bakan Arslan, deprem riski değerlendirmeler, sayısal model çalışmaları, dalga ve rüzgar ikliminin göz önüne alınması ve projenin entegre olacağı diğer projelerin de hesaplamalarının yapılması ile birlikte Kanal İstanbul projesinin nereden geçeceğinin netleştiğini ifade etti.

Toplamda 45 Kilometre Uzunluğunda Bir Güzergah Belirlendi

Bakan tarafından yapılan açıklamaya göre çevre koşullarıyla maden alanlarını, sit alanları, hassas alanları, yer altı ve yer üstü toprak ve su kaynakları ayrıca kanal uzunluğu, kamulaştırma gibi etkenler çerçevesinde de dikkate alınarak 5 farklı güzergah üzerinde çalışmalar devam ettirildi. Toplamda 17 bin metre sondaj 2017 yılı sonu itibari ile tamamlandı. Bu aşamada herhangi bir yer altı su kaynağı içermeyen güzergah tespit edildi.

Sonuç olarak Kanal İstanbul’un Küçükçekmece – Sazlıdere – Durusu mevkilerinden geçmesi kararlaştırıldı. Bu süreçte kanalın toplam uzunluğunun 45 kilometre olacağı belirtildi. Kanal Küçükçekmece gölünden başlayacak.

Çıkan Dolgu Malzemeleri Farklı Proje Alanlarında Değerlendirilecek

Kanal İstanbul projesine entegre olarak farklı projelerin de hayata geçirileceğinin belirtildiği konuşmada çıkan dolgu malzemelerinin farklı projelerde değerlendirileceği ifade edildi. Marmara Denizi üzerinde dolgu yapılabilecek alanlar belirlenerek yapay adaların oluşturulacağı belirtilirken bu adaların sayı ve konumlarının ise ilerleyen günlerde paylaşılacağı ifade edildi.

kanal istanbul Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
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