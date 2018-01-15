Türk İş Adamları Katar’da!

Türkiye – Katar İş Forumu kapılarını bugün açacak. 17 Ocak tarihine kadar devam edecek olan forum kapsamında Türk ve Katarlı iş adamları bir araya gelecek.

Türkiye – Katar İş Forumu Kapılarını Bugün Açıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Katar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile düzenlenen iş forumu 15 ile 17 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. Türk iş adamları foruma katılmak için Katar’a giderken katılımın yüksek olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili detaylı açıklama Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden geldi. Açıklamada Türkiye – Katar İş Forumu organizasyonunun, TOBB ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası arasından imzalanan anlaşma çerçevesinde hayata geçirildiği; anlaşmanın geçen yıl yapılan görüşmeler neticesinde kaydedildiği bildirildi. Forumun 15 ile 17 Ocak tarihleri arasında yapılacağını ifade eden TOBB, katılımın yüksek olacağına dikkat çekti.

Ülke Bakanları Da Foruma Katılacak

Buna göre forum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanlık görevini yürütmekte olan Rifat Hisarcıklıoğlu’yla ülkenin Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığını yapmakta olan ismin konuşması ile start alacak. Hisarcıklıoğlu ve Shaikh Khalifa bin Jassim Al Thani katılımcılara forumun önemini anlatacak. Alınan bilgilere göre bu isimlerin yanında foruma ülkelerin bakanları da katılım sergileyecek. Alanlarında uzman kişiler her iki ülkenin tanıtımlarını içeren sunumlarla, iş adamlarına ülkelerde olan yatırım ve iş fırsatlarını aktarmaya çalışacak.

İş Adamları İkili Görüşmeler Yapacak

Türkiye – Katar İş Forumunda öncelikli iş alanları altyapı, elektronik aletler, plastik ürünler, gıda ve tarım olacak. Bunun yanında lojistik alanında, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri de ikili görüşmeler yapma fırsatı yakalayacak. Forum farklı sektör temsilcilerine ev sahipliği yaparken, iş adamları üretim tesislerini ve yeni yatırımları da yerinde inceleyebilecek.